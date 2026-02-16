Калната олимпиада

Остават шест дни до края на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026. Вероятно при закриването в Арена ди Верона президентът на МОК Кърсти Ковънтри ще последва примера на своите предшественици и ще определи игрите ... като най-добрите. Със сигурност телевизиите показват прелестни кадри, на екрана има динамика, злоба, страст, победи, сълзи и скандали.

Да, та нали това е спорт? Ала проблемите, с които стартираха тези игри си остават до последния ден. Трафикът е ужасен, а олимпийския транспорт е нередовен, ако изобщо го има. Дали си фен, журналист или длъжностно лице няма значение – без автомобил няма как да се справиш. Но и това ще се забрави. Няма да се помнят и многочасовите престои в задръствания на връщане от състезания.

Трудно обаче ще се забрави калта. Да, импровизираните паркинги на повечето места са обикновени кални полета. С тази реалност се сблъска дори ескорта на италианския президент Серджо Матарела след победата на Федерика Бриньоне на Супер Г в Кортина. Но на никой тук освен на гостите не му прави впечатление това. А какви са паркингите в Антерселва след всяко състезание може да разберете от това видео.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри