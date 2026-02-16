Оперираха Кевин Фиала заради фрактурите

Швейцарският хокеист Кевин Фиала е бил опериран заради фрактурите, които получи по време на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Това съобщиха от клубния му тим Лос Анджелис Кингс.

29-годишното ляво крило пострада още в първия мач на "кръстоносците" на Игрите след сблъсък с канадския нападател Том Уилсън. Той остана на леда няколко минути и бе изнесен на носилка.

Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

"Кевин Фиала претърпя успешна операция за поправяне на фрактурите в долната част на левия му крак. В момента той се възстановява, а скоро ще започне и програма по рехабилитация", заяви от щаба на Кингс и добавиха, че той е аут за остатъка от сезона в Националната хокейна лига.

Без Фиала в състава Швейцария зае второ място в група "А" на олимпийския турнир и в плейофния кръг ще срещне домакина Италия. При победа Швейцария ще се изправи срещу настоящия олимпийски шампион Финландия на четвъртфиналите.