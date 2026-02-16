Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рафиня се завърна в групата на Барселона

Рафиня се завърна в групата на Барселона

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 796
  • 0
Рафиня се завърна в групата на Барселона

Рафиня се завърна в групата на Барселона за днешното гостуване на Жирона. Бразилецът пропусна последните три мача на “блаугранас” заради проблем с аддуктора на десния крак, но днес от “Камп Ноу” разкриха, че медицинският щаб му е дал зелена светлина да се завърне.

Това бе третата контузия на Рафиня от началото на сезона. Общо бразилецът е пропуснал 13 мача през кампанията заради тези травми.

Според “Спорт” Рафиня няма да започне срещу Жирона, но по всяка вероятност ще влезе в игра през второто полувреме. Той е един от грачите с най-сериозен принос в офанзивен план, като до момента има 13 гола и пет асистенции за тима на Ханзи Флик.

Извън строя за днешния двубой остават Маркъс Рашфорд, Педри, Гави и Андреас Кристенсен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

Артета се притесни след поредните контузии в Арсенал

  • 16 фев 2026 | 09:43
  • 4877
  • 1
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 16551
  • 20
Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

  • 16 фев 2026 | 06:29
  • 3558
  • 1
Артета: Наистина съм доволен, играчите свършиха чудесна работа

Артета: Наистина съм доволен, играчите свършиха чудесна работа

  • 16 фев 2026 | 06:07
  • 3511
  • 1
Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

  • 16 фев 2026 | 05:45
  • 4958
  • 1
Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

  • 16 фев 2026 | 05:31
  • 5709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 7787
  • 13
11-те на Септември (Сф) и Монтана

11-те на Септември (Сф) и Монтана

  • 16 фев 2026 | 13:56
  • 1974
  • 0
Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

Алберт Попов, Калин Златков и много фаворити отпаднаха в снежния първи манш на слалома

  • 16 фев 2026 | 11:25
  • 25097
  • 44
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 10241
  • 10
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 5692
  • 35
Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

Барселона ще си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 16551
  • 20