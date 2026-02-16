Рафиня се завърна в групата на Барселона

Рафиня се завърна в групата на Барселона за днешното гостуване на Жирона. Бразилецът пропусна последните три мача на “блаугранас” заради проблем с аддуктора на десния крак, но днес от “Камп Ноу” разкриха, че медицинският щаб му е дал зелена светлина да се завърне.

Това бе третата контузия на Рафиня от началото на сезона. Общо бразилецът е пропуснал 13 мача през кампанията заради тези травми.

Според “Спорт” Рафиня няма да започне срещу Жирона, но по всяка вероятност ще влезе в игра през второто полувреме. Той е един от грачите с най-сериозен принос в офанзивен план, като до момента има 13 гола и пет асистенции за тима на Ханзи Флик.

Извън строя за днешния двубой остават Маркъс Рашфорд, Педри, Гави и Андреас Кристенсен.