Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Жирона
  3. Барселона си връща върха в каталунско дерби

Барселона си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 3328
  • 4
Барселона си връща върха в каталунско дерби

Жирона и Барселона ще изиграят стратегически важно каталунско дерби по отношение класирането в Ла Лига. Мачът е от 24-ия кръг на испанския шампионат и е в днешния 16-и февруари (понеделник) от 22:00 часа българско време на стадион "Мунисипал де Монтиливи".

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме
4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

Каталунците са задължени да спечелят заради убедителния успех с 4:1 на вечния съперник Реал Мадрид в домакинството на Реал Сосиедад през изминалия уикенд, което прати "кралете" на върха в класирането. Жирона от своя страна има само два пункта аванс над зоната на изпадащите и всяка точка оттук насетне ще бъде безкрайно ценна в битката за оцеляване.

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

По отношение на формата си и двата тима са разколебани. Барселона спечели четири поредни мача във всички турнири и след това се срина срещу Атлетико Мадрид с 0:4 в първия полуфинал от турнира за Купата на Краля и сега определено шампионите са разклатени в психологически план. Жирона от своя страна имаше много силен период в края на 2025 г. и в първите седмици от 2026 г., но тимът не успя да спечели нито веднъж в последните си три сблъсъка и това го доближи до тройката в дъното.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има лек превес с три победи срещу две за Жирона. Последната среща между тях се състоя на 18 октомври 2025 г., когато Барселона спечели с 2:1 на своя стадион. Преди това, на 30 март 2025 г., каталунците отново надделяха с убедителното 4:1. На 15 септември 2024 г. Барселона постигна впечатляваща победа като гост с 1:4. Интересното е, че преди това Жирона имаше две последователни победи - 4:2 на 4 май 2024 г. и изненадващо 2:4 като гост на 10 декември 2023 г. Тези резултати показват, че въпреки разликата в класирането, Жирона има потенциала да създаде проблеми на фаворита Барселона.

Иван Мартин се очертава като ключова фигура за Жирона в предстоящия мач. 27-годишният полузащитник е един от малкото светли лъчове в трудния сезон на отбора, демонстрирайки стабилност в средата на терена и способност да свързва защитата с нападението. Мартин е особено важен за организацията на играта на Жирона и неговите изяви ще бъдат решаващи, ако домакините искат да се противопоставят на силния състав на Барселона. За гостите, Феран Торес се превръща в един от най-ефективните играчи през този сезон. 26-годишният нападател показва отлична форма в последните мачове, допринасяйки както с голове, така и с асистенции. Неговата скорост и технически умения създават постоянна заплаха за противниковите защити. Торес има добра история срещу Жирона, като е отбелязвал голове в предишни сблъсъци между двата отбора. Способността му да се появява на правилното място в правилния момент го прави особено опасен за нестабилната защита на домакините.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Дайк: Салах все още е толкова важен за Ливърпул, колкото е бил винаги

Ван Дайк: Салах все още е толкова важен за Ливърпул, колкото е бил винаги

  • 16 фев 2026 | 03:18
  • 1187
  • 0
Спортинг продължи да поддържа темпото в Португалия

Спортинг продължи да поддържа темпото в Португалия

  • 16 фев 2026 | 00:59
  • 1669
  • 0
Бетис удари Майорка и доближи топ 4

Бетис удари Майорка и доближи топ 4

  • 16 фев 2026 | 00:25
  • 1408
  • 0
Лион върна Ница към загубите

Лион върна Ница към загубите

  • 16 фев 2026 | 00:06
  • 1339
  • 0
Наполи доказа защо е шампион и два пъти се върна геройски срещу Рома

Наполи доказа защо е шампион и два пъти се върна геройски срещу Рома

  • 15 фев 2026 | 23:46
  • 9602
  • 6
Два автогола дадоха аванс на Оксер в битката за оцеляване

Два автогола дадоха аванс на Оксер в битката за оцеляване

  • 15 фев 2026 | 23:13
  • 755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 2045
  • 3
Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

  • 16 фев 2026 | 06:45
  • 4763
  • 2
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 1691
  • 0
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 953
  • 0
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 112581
  • 524