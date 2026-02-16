Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

  16 фев 2026
  • 224
  • 0
Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис сподели очакванията си преди двубоя на неговия тим срещу Септември (София). По първоначален план срещата от 21-вия кръг на efbet Лига трявбаше да се проведе в събота, 14 февруари, но в сряда следобед от Българския футболен съюз я пренасрочиха за два дни по-късно. А от стадиона в Драгалевци, тя се премести на "Васил Левски". Именно това е затруднило още повече плановете на треньорския щаб на гостите.

"До сряда си планирахме всичко и в сряда след тренировката ни казаха, че преместват мача. Това не е лесно и удобно за един треньор. Все пак играхме в петък и направихме план да играем този мач в събота. Ако в понеделник знаехме за промяната, щяхме да си направим програмата по друг начин. Не е лесно, но се опитваме да се адаптираме. Хубавото е, че ще играем на един добър стадион, на който може да се играе футбол", сподели Вавалис.

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки
Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Двубоят е пряк сблъсък между два тима, борещи се за оцеляване и с еднакъв актив от по 15 точки.

"Знаем си, че тези мачове са за 6 точки. Подготвихме се добре, колкото и трудно да беше с времето и терените тук на север. Въпреки това си работихме качествено. Доволен съм от старанието, което футболистите показаха. Остава само да спечелим точки сега. Това е най-важното. Има още доста мачове, но всеки мач е ключов. Не можем да говорим за финали, а за ключови срещи, особено когато играем с преки конкуренти", добави още гръцкият наставник на монтанчани.

Септември (София) обяви новия си старши треньор
Септември (София) обяви новия си старши треньор

През седмицата Септември (София) замени наставника си Славко Матич с Христо Арангелов и това може още повече да доведе до повече трудности в подготовката на Монтана за утре.

"Септември е добър отбор, а след треньорската смяна предполагаме, че ще има някакъв позитивен ефект и промени, от които не знаем какво да очакваме. Затова и се подготвихме за всякакви ситуации. Отиваме с идеята да покажем нашата игра и да натрупаме точков актив", завърши Акис Вавалис.

