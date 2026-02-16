Акис Вавалис преди гостуването на Септември (Сф): Тези мачове са за 6 точки

Старши треньорът на Монтана Акис Вавалис сподели очакванията си преди двубоя на неговия тим срещу Септември (София). По първоначален план срещата от 21-вия кръг на efbet Лига трявбаше да се проведе в събота, 14 февруари, но в сряда следобед от Българския футболен съюз я пренасрочиха за два дни по-късно. А от стадиона в Драгалевци, тя се премести на "Васил Левски". Именно това е затруднило още повече плановете на треньорския щаб на гостите.

"До сряда си планирахме всичко и в сряда след тренировката ни казаха, че преместват мача. Това не е лесно и удобно за един треньор. Все пак играхме в петък и направихме план да играем този мач в събота. Ако в понеделник знаехме за промяната, щяхме да си направим програмата по друг начин. Не е лесно, но се опитваме да се адаптираме. Хубавото е, че ще играем на един добър стадион, на който може да се играе футбол", сподели Вавалис.

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Двубоят е пряк сблъсък между два тима, борещи се за оцеляване и с еднакъв актив от по 15 точки.

"Знаем си, че тези мачове са за 6 точки. Подготвихме се добре, колкото и трудно да беше с времето и терените тук на север. Въпреки това си работихме качествено. Доволен съм от старанието, което футболистите показаха. Остава само да спечелим точки сега. Това е най-важното. Има още доста мачове, но всеки мач е ключов. Не можем да говорим за финали, а за ключови срещи, особено когато играем с преки конкуренти", добави още гръцкият наставник на монтанчани.

Септември (София) обяви новия си старши треньор

През седмицата Септември (София) замени наставника си Славко Матич с Христо Арангелов и това може още повече да доведе до повече трудности в подготовката на Монтана за утре.

"Септември е добър отбор, а след треньорската смяна предполагаме, че ще има някакъв позитивен ефект и промени, от които не знаем какво да очакваме. Затова и се подготвихме за всякакви ситуации. Отиваме с идеята да покажем нашата игра и да натрупаме точков актив", завърши Акис Вавалис.