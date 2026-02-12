Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви новия си старши треньор

  • 12 фев 2026 | 09:24
  • 485
  • 0

Септември (София) обяви нов старши треньор. Христо Арангелов застава начело на столичани, като за него това ще бъде четвърти период като старши треньор на мъжкия тим.

Отбор от елита остана без треньор
Отбор от елита остана без треньор

Ето какво пишат от Септември:

Ръководството на Септември постигна договорка с Христо Арангелов да се завърне начело на представителния отбор. За специалиста това ще бъде четвърти период като старши треньор на мъжкия тим.

Арангелов е дългогодишна част от структурата на клуба, а през сезон 2016/2017 под негово ръководство Септември се завърна в елита на българския футбол след 18-годишно отсъствие.

В треньорската си кариера той е работил още в академиите на ДИТ и Септември, както и в Левски София, ФК Ловеч и Пирин Благоевград.

В неговия щаб влизат Мариян Христов като помощник-треньор, Христо Николов – треньор на вратарите, а Тимур Скорих запазва позицията си на кондиционен треньор.

Пожелаваме им успех и много победи!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 35574
  • 125
Бонман: Не ме е страх от бомбички, харесва ми феновете да са ми на гърба и да ми крещят

Бонман: Не ме е страх от бомбички, харесва ми феновете да са ми на гърба и да ми крещят

  • 11 фев 2026 | 20:35
  • 3952
  • 8
Хьогмо: Мач на много високо ниво

Хьогмо: Мач на много високо ниво

  • 11 фев 2026 | 20:24
  • 10336
  • 10
Видал: Като ги побеждаваме, сме още по-мотивирани да стигнем до първото място в шампионата

Видал: Като ги побеждаваме, сме още по-мотивирани да стигнем до първото място в шампионата

  • 11 фев 2026 | 20:16
  • 3299
  • 16
Отбор от елита остана без треньор

Отбор от елита остана без треньор

  • 11 фев 2026 | 20:01
  • 21225
  • 9
Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 153026
  • 957
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 5117
  • 31
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 4725
  • 16
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 3309
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 491
  • 0
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 159
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 19153
  • 15