Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви нов старши треньор. Христо Арангелов застава начело на столичани, като за него това ще бъде четвърти период като старши треньор на мъжкия тим.

Ето какво пишат от Септември:

Ръководството на Септември постигна договорка с Христо Арангелов да се завърне начело на представителния отбор. За специалиста това ще бъде четвърти период като старши треньор на мъжкия тим.

Арангелов е дългогодишна част от структурата на клуба, а през сезон 2016/2017 под негово ръководство Септември се завърна в елита на българския футбол след 18-годишно отсъствие.

В треньорската си кариера той е работил още в академиите на ДИТ и Септември, както и в Левски София, ФК Ловеч и Пирин Благоевград.

В неговия щаб влизат Мариян Христов като помощник-треньор, Христо Николов – треньор на вратарите, а Тимур Скорих запазва позицията си на кондиционен треньор.

Пожелаваме им успех и много победи!