Изместиха мач от efbet Лига заради непланиран ремонт на "Васил Левски"

Срещата между Септември и Монтана от 21-ия кръг на efbet Лига бе изместена не в събота, както бе по програма, а в понеделник. Причината е в стартирал непланиран ремонт на стадион "Васил Левски".

"Предвид Решение на Лицензионната комисия при БФС с което се отлага издаването на становище за допустимостта на СК Драгалевци за провеждане на срещи от Първа лига, както и текущ непланиран ремонт на Нац. стадион „В. Левски“, срещата от 21- ви кръг на ППФЛ между отборите на ПФК „Септември“ Сф и ПФК „Монтана 1921“, ще се играе на 16.02/понеделник/2026 година от 15.00 часа на Национален стадион „В.Левски“, вместо на 14.02.2026 г от 12.15 часа", се казва в информацията от СТК на БФС.