Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Изместиха мач от efbet Лига заради непланиран ремонт на "Васил Левски"

Изместиха мач от efbet Лига заради непланиран ремонт на "Васил Левски"

  • 12 фев 2026 | 14:50
  • 838
  • 0

Срещата между Септември и Монтана от 21-ия кръг на efbet Лига бе изместена не в събота, както бе по програма, а в понеделник. Причината е в стартирал непланиран ремонт на стадион "Васил Левски".

"Предвид Решение на Лицензионната комисия при БФС с което се отлага издаването на становище за допустимостта на СК Драгалевци за провеждане на срещи от Първа лига, както и текущ непланиран ремонт на Нац. стадион „В. Левски“, срещата от 21- ви кръг на ППФЛ между отборите на ПФК „Септември“ Сф и ПФК „Монтана 1921“, ще се играе на 16.02/понеделник/2026 година от 15.00 часа на Национален стадион „В.Левски“, вместо на 14.02.2026 г от 12.15 часа", се казва в информацията от СТК на БФС.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Папи Галчев ще играе в гранд на Босна

Папи Галчев ще играе в гранд на Босна

  • 12 фев 2026 | 15:39
  • 345
  • 2
Фратрия II без контрола през уикенда

Фратрия II без контрола през уикенда

  • 12 фев 2026 | 15:34
  • 168
  • 0
Етър с благотворителна инциатива

Етър с благотворителна инциатива

  • 12 фев 2026 | 15:24
  • 217
  • 0
Партизан и Левски 2007 договориха контрола

Партизан и Левски 2007 договориха контрола

  • 12 фев 2026 | 15:23
  • 170
  • 0
Ръководството на БФС взе участие в 50-ия Редовен конгрес на УЕФА

Ръководството на БФС взе участие в 50-ия Редовен конгрес на УЕФА

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 290
  • 0
Валери Домовчийски: Всеки двубой ще е финал за нас

Валери Домовчийски: Всеки двубой ще е финал за нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
  • 773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 12452
  • 61
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 14225
  • 68
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Беше определен и вторият шампион за деня

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Беше определен и вторият шампион за деня

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 9839
  • 1
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 4516
  • 7
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 14328
  • 5
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 15530
  • 35