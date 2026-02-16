Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември (София) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Васил Левски” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Днешният двубой трябваше да се изиграе в събота (14 февруари), но поради непланиран ремонт на Националния стадион срещата беше изместена за днес. Иначе сблъсъкът е ключов и за двата тима. Те се намират в дъното на таблицата и се борят със зъби и нокти за всяка една точка.

Изместиха мач от efbet Лига заради непланиран ремонт на "Васил Левски"

И Септември, и Монтана са с 15 пункта, но към момента столичани са последни в класирането заради по-лошата си голова разлика. Септември няма победа вече пет мача подред в efbet Лига, а миналия кръг загуби от друг пряк конкурент в борбата за оцеляване - Добруджа. След тази загуба ръководството на тима предприе мерки и уволни старши треньора Славко Матич. На негово място пристигна Христо Арангелов, като за него днешният мач ще му бъде четвърти дебют като наставник на Септември.

Формата на Монтана е доста по-лоша и те нямат победа вече цели 12 мача в родния елит. В последните си пет срещи тимът редува загуба с равенство, но за последно спечели пълен комплект от точки в средата на септември миналата година. В предишния кръг Монтана отстъпи на ЦСКА 1948 с 0:1.

Монтана замина за София

Днес тимът ще бъде без някои от основните си футболисти. Томас Азеведо, Владислав Цеков и Витиньо са аут заради здравословни проблеми. Кристофър Ачемпонг обаче отново е на линия.

По-рано през сезона двата отбора вече премериха сили. Тогава Монтана излезе победител, след като се наложи с 2:0. Последната среща, в която Септември беше домакини, пък не излъчи победител - 0:0.