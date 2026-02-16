Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

Септември и Монтана ще се опитат да прекъснат лошите си серии и да грабнат важни три точки

  • 16 фев 2026 | 07:17
  • 1686
  • 0

Септември (София) и Монтана се изправят един срещу друг в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Васил Левски” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Днешният двубой трябваше да се изиграе в събота (14 февруари), но поради непланиран ремонт на Националния стадион срещата беше изместена за днес. Иначе сблъсъкът е ключов и за двата тима. Те се намират в дъното на таблицата и се борят със зъби и нокти за всяка една точка.

Изместиха мач от efbet Лига заради непланиран ремонт на "Васил Левски"
Изместиха мач от efbet Лига заради непланиран ремонт на "Васил Левски"

И Септември, и Монтана са с 15 пункта, но към момента столичани са последни в класирането заради по-лошата си голова разлика. Септември няма победа вече пет мача подред в efbet Лига, а миналия кръг загуби от друг пряк конкурент в борбата за оцеляване - Добруджа. След тази загуба ръководството на тима предприе мерки и уволни старши треньора Славко Матич. На негово място пристигна Христо Арангелов, като за него днешният мач ще му бъде четвърти дебют като наставник на Септември.

Формата на Монтана е доста по-лоша и те нямат победа вече цели 12 мача в родния елит. В последните си пет срещи тимът редува загуба с равенство, но за последно спечели пълен комплект от точки в средата на септември миналата година. В предишния кръг Монтана отстъпи на ЦСКА 1948 с 0:1.

Монтана замина за София
Монтана замина за София

Днес тимът ще бъде без някои от основните си футболисти. Томас Азеведо, Владислав Цеков и Витиньо са аут заради здравословни проблеми. Кристофър Ачемпонг обаче отново е на линия.

По-рано през сезона двата отбора вече премериха сили. Тогава Монтана излезе победител, след като се наложи с 2:0. Последната среща, в която Септември беше домакини, пък не излъчи победител - 0:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Без победител в дербито между Септември и Левски при 16-ките

Без победител в дербито между Септември и Левски при 16-ките

  • 15 фев 2026 | 23:27
  • 1297
  • 1
Сегура разкри защо е на "Герена" и коментира евентуален свой трансфер

Сегура разкри защо е на "Герена" и коментира евентуален свой трансфер

  • 15 фев 2026 | 19:34
  • 20109
  • 8
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 8742
  • 22
Херо: Днес бяхме тотално надиграни, няма да изглеждаме така срещу Лудогорец

Херо: Днес бяхме тотално надиграни, няма да изглеждаме така срещу Лудогорец

  • 15 фев 2026 | 19:22
  • 3391
  • 18
Евертон Бала: Когато сме заедно, успяваме!

Евертон Бала: Когато сме заедно, успяваме!

  • 15 фев 2026 | 19:16
  • 2717
  • 2
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 112576
  • 524
Виж всички

Водещи Новини

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 2037
  • 3
Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

  • 16 фев 2026 | 06:45
  • 4752
  • 2
Барселона си връща върха в каталунско дерби

Барселона си връща върха в каталунско дерби

  • 16 фев 2026 | 07:55
  • 3318
  • 4
Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

Ботев (Враца) и Добруджа закриват кръга с люта битка

  • 16 фев 2026 | 07:34
  • 947
  • 0
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 112576
  • 524