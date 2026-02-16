Бетис удари Майорка и доближи топ 4

Отборът на Бетис записа успех с 2:1 като гост на Майорка в среща от 24-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на победата андалусийци скъсиха на четири точки дистанцията спрямо третия и четвъртия в класирането Виляреал и Атлетико Мадрид. Островитяните от своя страна попаднаха в зоната на изпадащите.

За това спомогна и представянето на конкурентите на Бетис.

Виляреал бързо се завърна към лошите резултати

В събота Виляреал загуби с 1:2 от Хетафе, докато Атлетико Мадрид отнесе сериозно унижение от Райо Валекано след 0:3 като гост.

Атлетико влезе в ролята на Барселона и стана за смях

Гостите от Бетис вкараха и двата си гола до почивката, след като в 18-ата минута Ез Абде откри резултата, а във 2-рата минута на добавеното време на първата част Седрик Бакамбю покачи. През второто полувреме Ведат Муричи върна едно попадение за домакините от Майорка в 66-ата минута, но те нямаха сили за повече и трябваше да се примирят със загубата.

В следващия кръг Майорка гостува на Селта (22.2), докато Бетис приема Райо Валекано (21.2) в опит да не повтори грешката на Атлетико.