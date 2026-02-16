Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майорка
  3. Бетис удари Майорка и доближи топ 4

Бетис удари Майорка и доближи топ 4

  • 16 фев 2026 | 00:25
  • 105
  • 0
Бетис удари Майорка и доближи топ 4

Отборът на Бетис записа успех с 2:1 като гост на Майорка в среща от 24-ия кръг на испанската Ла Лига. Благодарение на победата андалусийци скъсиха на четири точки дистанцията спрямо третия и четвъртия в класирането Виляреал и Атлетико Мадрид. Островитяните от своя страна попаднаха в зоната на изпадащите.

За това спомогна и представянето на конкурентите на Бетис.

Виляреал бързо се завърна към лошите резултати
Виляреал бързо се завърна към лошите резултати

В събота Виляреал загуби с 1:2 от Хетафе, докато Атлетико Мадрид отнесе сериозно унижение от Райо Валекано след 0:3 като гост.

Атлетико влезе в ролята на Барселона и стана за смях
Атлетико влезе в ролята на Барселона и стана за смях

Гостите от Бетис вкараха и двата си гола до почивката, след като в 18-ата минута Ез Абде откри резултата, а във 2-рата минута на добавеното време на първата част Седрик Бакамбю покачи. През второто полувреме Ведат Муричи върна едно попадение за домакините от Майорка в 66-ата минута, но те нямаха сили за повече и трябваше да се примирят със загубата.

В следващия кръг Майорка гостува на Селта (22.2), докато Бетис приема Райо Валекано (21.2) в опит да не повтори грешката на Атлетико.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

  • 15 фев 2026 | 21:42
  • 1257
  • 1
Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

  • 15 фев 2026 | 21:30
  • 2322
  • 4
Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

  • 15 фев 2026 | 21:28
  • 927
  • 0
Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

  • 15 фев 2026 | 21:00
  • 1057
  • 0
РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

  • 15 фев 2026 | 20:55
  • 800
  • 0
Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

  • 15 фев 2026 | 20:35
  • 3589
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 106124
  • 490
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 47342
  • 30
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 47996
  • 23
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 6518
  • 19
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 59827
  • 217
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 14045
  • 11