Вход / Регистрирай се
Виляреал бързо се завърна към лошите резултати

  • 14 фев 2026 | 19:28
  • 689
  • 0
Виляреал бързо се завърна към лошите резултати

Виляреял, който в един момент през сезона беше на крачка от върха в Ла Лига, направи нова грешна стъпка. Този път “жълтата подводница” загуби с 1:2 при гостуването си на Хетафе в мач от 24-тия кръг, с което най-вероятно още повече ще се отдалечи от първите две позиции, а и ще изостане от Атлетико Мадрид в битката за третото. Тимът все пак е и с двубой по-малко в актива си.

Отборът от “Де ла Серамика” имаше четири поредни загуби във всички турнири, преди наскоро да запише равенство и победа. Сега обаче съставът регистрира шестото си поражение в шампионата.

Въпросната загуба беше заслужена, защото Виляреал беше надигран от футболистите на Хетафе. Мауро Арамбари вкара за 1:0 от дузпа в 41-вата минута, отсъдена за задържане на Луис Васкес от страна на Ренато Вейга. Осем минути след почивката Мартин Сатриано удвои аванса на столичани.

Виляреал стигна само един гол чрез резервата Жорж Микаутадзе в 76-ата минута.

За Хетафе това е втора поредна победа в Ла Лига и отборът диша по-спокойно, тъй като преди края на останалите мачове от кръга избяга на 7 точки от опасната зона.

