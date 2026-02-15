Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико влезе в ролята на Барселона и стана за смях

Атлетико влезе в ролята на Барселона и стана за смях

  • 15 фев 2026 | 19:28
  • 3042
  • 1

Само три дни след гръмкото 4:0 над Барселона за Купата на Испания тимът на Атлетико Мадрид се изложи и загуби с 0:3 срещу Райо Валекано като символичен гост в столично дерби от Ла Лига. Преди този 24-ти кръг съперникът дори беше в зоната на изпадащите, а допълнителното унижение за “дюшекчиите” идва от факта, че този мач се игра на стадиона на Леганес, тъй като теренът на този на Райо е в лошо състояние.

Наставникът на Атлети Диего Симеоне замени цели деветима от титулярите си от четвъртък и това явно се оказа грешен ход, защото само през първата част “рохибланкос” бяха прегазени. Футболистите на Райо отправиха седем удара във вратата, докато тези от “Метрополитано” стигнаха само до един. Два от тези седем изстрела на “пчеличките” спряха в мрежата на Ян Облак, като точни бяха Фран Перес (40’) и Оскар Валентин (45’).

Изненадващо Чоло прибегна до смени чак след около час игра и отборът му наистина заигра по-добре, но пък получи още един гол, дело на Нобел Менди (76’), което сложи край на интригата.

Поражението е второ поредно за Атлетико в първенството и отборът вече загуби третата позиция за сметка на Виляреал, а Барселона и Реал Мадрид остават далеч напред.

През новата седмица столичани подновяват участието си в Шампионската лига, където в сряда им предстои визира в Белгия на Брюж в първи мач от плейофния кръг.

Междувременно Райо се доказа като силен домакин, след като по-рано през кампанията не позволи да бъде победен и от Барселона, и от Реал Мадрид, когато те гостуваха.

