Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Европейските шампионки в бадминтона: Чувството е уникално

Европейските шампионки в бадминтона: Чувството е уникално

  • 15 фев 2026 | 20:10
  • 403
  • 0
Европейските шампионки в бадминтона: Чувството е уникално

Състезателките от националния отбор на България все още не могат да осъзнаят, че са спечелили златните медали на Европейското отборно първенство за жени в Истанбул (Турция).  Съставът включваше Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова.

"Със сигурност не беше лесно във всичките мачове, които играх, тъй като си имаше напрежение и важно бяха победите за отбора. Отборните първенства са едни от най-тежките, тъй като всички трябва да даваме максимума от себе си на корта. Най-труден мач може би ми беше срещу Турция на полуфиналите срещу Йозге Байряк, защото знаех, че е важен, че трябва да спечеля. Но като видях Калояна как печели нейния сингъл това ми даде самочувствие, че и аз мога да направя същото", каза Стефани Стоева за БТА.

"Чувството е уникално, особено когато сме отборни шампионки, защото това ни е първо злато за отбора на България. Петя направи едно изключително хубаво решение да ни събере всичките в един отбор и да ни мотивира да се борим за една цел и това беше златния медал", добави тя.

Габриела Стоева коментира, че е различно да си индивидуална и отборна европейска шампионка.

"Този път чувството е по-различно, защото това беше отборен шампионат и наистина искахме да направим едно добро представяне. Никой не си е представял, че ще стигнем до медалите първо, второ да бием едни от най-добрите отбори както Франция, така и Турция и накрая Дания. Чувството е уникално! Сега се надявам да покажем много добра игра със сестра ми, да се борим за европейската титла. Ще бъде тежък сезон, ще се подготвим много добре и ще дадем всичко от себе си на корта", заяви тя.

България спечели историческа титла в бадминтона
България спечели историческа титла в бадминтона

"Невероятно е, даже не знам с какви думи да го опиша. Никога през живота не ми се е случвало - първо Европейско за мен и първо място. Зарадва ме това, че се борих докрай и дадох всичко от себе си, дори и повече и мисля, че абсолютно всички го направихме", беше мнението на Гергана Павлова.

Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал
Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал

Калояна Налбантова, първа ракета на страната, е доволна от представянето си при жените.

"Чувството е страхотно, особено когато победиш отбор като Дания на финала. Беше тежка битка и това го прави още по-сладко. Тук играеш срещу топ състезателките при жените, аз съм ставала европейска шампионка до 19 години, което за мен е най-големия успех при девойките, но сега при жените е различно. В близко бъдеще се надявам да продължавам с успехите, в личен план се боря във всеки един турнир, давам най-доброто от себе си. Основната ми цел е Европейското първенство през април, надявам се да покажа максимума и Дай боже - медал, или поне да стигна четвъртфинал", заяви тя.

Сестрите Цветина и Елена Попиванови заявиха, че все още не могат да осъзнаят както са постигнали.

"За първи път постигаме такъв успех, надявам се да защити титлата следващия път", каза Цветина Попиванова.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Габи Стоева: Историята е написана!

Габи Стоева: Историята е написана!

  • 15 фев 2026 | 14:31
  • 706
  • 0
България спечели историческа титла в бадминтона

България спечели историческа титла в бадминтона

  • 15 фев 2026 | 12:59
  • 20383
  • 11
Шефът на европейската спортна стрелба: Направихте фантастично първенство! Изстрел в десетката! 10.9!

Шефът на европейската спортна стрелба: Направихте фантастично първенство! Изстрел в десетката! 10.9!

  • 15 фев 2026 | 12:16
  • 815
  • 0
Малко не стигна на Полишев да влезе в топ 30 на Европейската лига на рапира

Малко не стигна на Полишев да влезе в топ 30 на Европейската лига на рапира

  • 15 фев 2026 | 01:31
  • 1535
  • 0
Тодор Стойчев спечели сребро на сабя за Европейската купа по фехтовка до 23 години

Тодор Стойчев спечели сребро на сабя за Европейската купа по фехтовка до 23 години

  • 14 фев 2026 | 20:49
  • 432
  • 0
България завърши със загуба на Средиземноморските игри за девойки

България завърши със загуба на Средиземноморските игри за девойки

  • 14 фев 2026 | 17:43
  • 548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 99345
  • 415
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 40552
  • 15
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 43949
  • 20
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 4104
  • 9
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 57244
  • 211
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 11089
  • 10