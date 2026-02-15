Европейските шампионки в бадминтона: Чувството е уникално

Състезателките от националния отбор на България все още не могат да осъзнаят, че са спечелили златните медали на Европейското отборно първенство за жени в Истанбул (Турция). Съставът включваше Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова.

"Със сигурност не беше лесно във всичките мачове, които играх, тъй като си имаше напрежение и важно бяха победите за отбора. Отборните първенства са едни от най-тежките, тъй като всички трябва да даваме максимума от себе си на корта. Най-труден мач може би ми беше срещу Турция на полуфиналите срещу Йозге Байряк, защото знаех, че е важен, че трябва да спечеля. Но като видях Калояна как печели нейния сингъл това ми даде самочувствие, че и аз мога да направя същото", каза Стефани Стоева за БТА.

"Чувството е уникално, особено когато сме отборни шампионки, защото това ни е първо злато за отбора на България. Петя направи едно изключително хубаво решение да ни събере всичките в един отбор и да ни мотивира да се борим за една цел и това беше златния медал", добави тя.

Габриела Стоева коментира, че е различно да си индивидуална и отборна европейска шампионка.

"Този път чувството е по-различно, защото това беше отборен шампионат и наистина искахме да направим едно добро представяне. Никой не си е представял, че ще стигнем до медалите първо, второ да бием едни от най-добрите отбори както Франция, така и Турция и накрая Дания. Чувството е уникално! Сега се надявам да покажем много добра игра със сестра ми, да се борим за европейската титла. Ще бъде тежък сезон, ще се подготвим много добре и ще дадем всичко от себе си на корта", заяви тя.

България спечели историческа титла в бадминтона

"Невероятно е, даже не знам с какви думи да го опиша. Никога през живота не ми се е случвало - първо Европейско за мен и първо място. Зарадва ме това, че се борих докрай и дадох всичко от себе си, дори и повече и мисля, че абсолютно всички го направихме", беше мнението на Гергана Павлова.

Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал

Калояна Налбантова, първа ракета на страната, е доволна от представянето си при жените.

"Чувството е страхотно, особено когато победиш отбор като Дания на финала. Беше тежка битка и това го прави още по-сладко. Тук играеш срещу топ състезателките при жените, аз съм ставала европейска шампионка до 19 години, което за мен е най-големия успех при девойките, но сега при жените е различно. В близко бъдеще се надявам да продължавам с успехите, в личен план се боря във всеки един турнир, давам най-доброто от себе си. Основната ми цел е Европейското първенство през април, надявам се да покажа максимума и Дай боже - медал, или поне да стигна четвъртфинал", заяви тя.

Сестрите Цветина и Елена Попиванови заявиха, че все още не могат да осъзнаят както са постигнали.

"За първи път постигаме такъв успех, надявам се да защити титлата следващия път", каза Цветина Попиванова.