Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал

  • 15 фев 2026 | 17:16
Петя Неделчева: Най-много ме зарадва това, че спечелихме златен медал

Старши треньорът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева беше в основата на спечелената от тима титла на Европейското отборно първенство за жени в Истанбул (Турция).  Българският тим постигна четири победи от пет мача на първенството, а на финала по-рано днес се наложи над силния тим на Дания.

"Чувството е уникално. Измина една много силна седмица. Имаше доста напрежение, но се радвам, че момичетата още от самото начало в първа среща с Франция излязоха на 100% и я спечелихме. После с Турция изиграхме тактически подход, като бяхме с по-слабия състав и за излизане от групите с Чехия играхме пак на максимум. Вече на полуфинала очаквахме да ни се падне пак Турция. Заложихме на най-силните ни ракети на единично и на двойки.  И днес на финала вече изненадата беше поднесена. Най-много ме зарадва, че донесохме златен медал, разбира се. Имахме бронз, имахме сребро и вече завършихме със златен медал", каза Неделчева след състезанието.

България спечели историческа титла в бадминтона
България спечели историческа титла в бадминтона

"Надявам се всичките тези млади момичета, които бяха част от отбора, вече да са бъдещето и да взимат също златни медали на европейската сцена. Продължаваме напред, имаме тази година Европейско, Световно първенство, догодина Европейски игри в същата зала, ако успеем да класиране състезатели на всички дисциплини ще бъде невероятно", завърши тя.

В състава влизат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова.

