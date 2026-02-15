Монтана замина за София

Футболистите на Монтана направиха последна тренировка днес след нея заминаха за София. В понеделник новакът в групата гостува на Септември, като мачът ще се играе на националния стадион „Васил Левски“, а не в „Драгалевци“ както бе по програма.

Заради здравословни проблеми от групата отново отпаднаха Томас Азеведо, Владислав Цеков-Каската и Витиньо. Сред 20-те се завърна отново защитникът Кристофър Ачеампонг, за сметка на нападателя Калоян Стрински.

групата на Монтана за мача със Септември:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Умаро Балде, Петър Андреев.

старши треньор: Акис Вавалис.