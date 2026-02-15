Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза

Отборът на Льо Авър постигна героична победа с 2:1 над гостуващия състав на Тулуза в мач от 22-рия кръг на Лига 1, въпреки че игра цял мач с човек по-малко.

Още във втората минута защитникът и капитан на домакините Аруна Санганте бе изгонен с директен червен картон заради грубо нарушение, но в 43-тата минута Иса Сумаре даде преднина на Льо Авър с хубав изстрел от границата на наказателното поле. Преднината на "деканите" обаче не се задържа дълго и в добавеното време на първото полувреме Джибрил Сидибе бе точен за Тулуза за 1:1. В 53-тата минута Сумаре вкара втори гол за своя тим след асистенция на Софиан Буфал. До края на редовното време гостите натиснаха, но попадение на Сантиаго Идалго бе отменено заради засада.

Premier doublé dans l'élite pour Issa Soumaré 🇸🇳 pic.twitter.com/aGtZPW24mJ — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 15, 2026

С успеха Льо Авър събра 26 точки и вече е на 13-о място в Лига 1. Тулуза е на девета позиция с 30 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Imago