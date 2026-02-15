Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Льо Авър
  3. Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза

Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза

  • 15 фев 2026 | 18:37
  • 353
  • 0
Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза

Отборът на Льо Авър постигна героична победа с 2:1 над гостуващия състав на Тулуза в мач от 22-рия кръг на Лига 1, въпреки че игра цял мач с човек по-малко.

Още във втората минута защитникът и капитан на домакините Аруна Санганте бе изгонен с директен червен картон заради грубо нарушение, но в 43-тата минута Иса Сумаре даде преднина на Льо Авър с хубав изстрел от границата на наказателното поле. Преднината на "деканите" обаче не се задържа дълго и в добавеното време на първото полувреме Джибрил Сидибе бе точен за Тулуза за 1:1. В 53-тата минута Сумаре вкара втори гол за своя тим след асистенция на Софиан Буфал. До края на редовното време гостите натиснаха, но попадение на Сантиаго Идалго бе отменено заради засада.

С успеха Льо Авър събра 26 точки и вече е на 13-о място в Лига 1. Тулуза е на девета позиция с 30 пункта.

Снимки: Imago

