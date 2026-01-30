Популярни
Ланс отново е на върха след минимална победа над Льо Авър

  30 яну 2026
Ланс отново е на върха след минимална победа над Льо Авър

Отборът на Ланс победи с минималното 1:0 тима на Льо Авър в първия мач от 20-ия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха „жълто-червените“ се върнаха на върха поне за следващите 48 часа, до неделното гостуване на Пари Сен Жермен на Страсбург. Льо Авър пък остана непосредствено над зоната на изпадащите, но има и стабилен аванс от шест точки пред първия под чертата Нант.

Единственият гол в срещата падна в първата минута на добавеното време на първата част, когато Рубен Агилар се разписа. Това обаче беше най-малкото, което домакините можеха да вземат, тъй като стреляха общо 15 пъти към вратата на съперника, а в 66-ата минута Томасон отново прати топката във вратата. Вторият гол обаче не бе зачетен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради игра с ръка.

Следващата седмица ще бъде малко по-натоварена за Ланс, тъй като отборът ще има две срещи. Първо предстои гостуване на Троа (4.2) в среща от турнира за Купата на Франция, а през уикенда идва ред на гостуване на Рен (7.2) в следващия кръг на Лига 1. Льо Авър пък няма ангажименти през седмицата и ще има само един мач за първенство, който е срещу Страсбург (8.2).

