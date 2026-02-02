Тулуза представи ново попълнение от Канада

Тулуза представи като ново попълнение канадския национал Джейсън Ръсел-Роу. 23-годишният нападател е роден в Торонто и досега бе футболист на Кълъмбъс Крю в Мейджър Лийг Сокър. Той е започнал да се заминава с футбол едва на три години в Торонто. В Тулуза ще носи фланелката с номер 13. Ръсел-Роу има седем мача и едно попадение за националния тим на Канада.

Ръсел-Роу има корени от Ямайка. През 2022 година правата му са купени от Кълъмбъс Крю само за 50 холяди долара. Сега Тулуза плаща за трансфера малко повече от 2 милиона евро, като сумата може да надмине 3 милиона заради различни бонуси при изпълнението на определени клаузи.

Снимки: Imago