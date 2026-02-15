Популярни
  3. Моника Коларова: Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават

Моника Коларова: Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават

  • 15 фев 2026 | 18:18
Волейболистката на ЦПВК Волей Моника Коларова не скри задоволството си от побефдата с 3:0 гейма над ЦСКА.

„Това беше дългоочаквана победа. Смятам, че се справихме безупречно в почти всички опоненти. Успяхме да бием категоричен сервис с минимални грешки. Останахме с чисти глави в посрещане, което много ни помогна. И се поздравихме с победа. Стараем се винаги да поддържаме настроение и нещата се получават“, каза пред БНТ Коларова.

Благодарение на успеха ЦПВК се утвърди на третото място в класирането в НВЛ за жени.

