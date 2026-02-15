Популярни
Марчело Абонданца: Видно е, че младите български волейболистки имат добро бъдеще

  • 15 фев 2026 | 18:06
  • 230
  • 0

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца е впечатлен от нивото на младите български волейболистки.

Треньорът проследи на живо срещата между ЦПВК и ЦСКА от 14-ия кръг на женския волейболен елит, спечелена от волейболистките на Евелина Цветанова с 3:0 гейма.

ЦПВК надигра ЦСКА
ЦПВК надигра ЦСКА

"Видях много добра атмосфера и енергия в отборите. Профилът на младите състезателки бе интересен. Имаме някаква идея, на кои волейболистки ще разчитаме, но в бъдеще ще стане ясно, кои ще повикаме. Видно е, че някои от момичетата ще имат добро бъдеще", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Специалистът се надява младите състезателки успешно да направят прехода от девойки към жени.

"Бих много любопитен, да видя нивото на волейбол в България. Нивото за девойки е много добро. Следващата стъпка трябва да бъде тази към женския волейбол, която няма да бъде толкова лесна", допълни наставникът.

