ЦПВК надигра ЦСКА

Отборът на ЦПВК се наложи над ЦСКА с 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) в мач от 14-ия кръг на женското волейболно първенство, игран в зала "Христо Ботев".

Полицейският тим имаше сериозно превъзходство в първите два гейма, в които отборът на Юлия Иванова отбеляза общо 30 точки.

ЦСКА все пак се опита да реагира в третата част, в която поведе със 17:14 и имаше добри възможности да се върна в мача. Домакините обаче изравниха при 20:20, а след 21:21 направиха четири поредни точки, за да затворят мача с 3:0.

Така ЦПВК е на трето място в класирането с 32 точки от 14 мача, ЦСКА остава четвърти с 28 точки, като се отдалечи от Топ 3.

Първенство на България по волейбол за жени, срещи от 14-ия кръг:

ЦПВК - ЦСКА 3:0 (25:14, 25:16, 25:21)

от събота:

Драгоман - Дея спорт 3:0 (25:19, 25:12, 26:24)

от петък:

Левски София - Миньор Перник 3:0 (25:17, 25:15, 25:17)

Марица 2022 - Славия 3:0 (25:20, 25:17, 29:27)

Марица Пловдив - Варна ДКС 3:0 (25:14, 25:12, 25:14)

Временно класиране:

1. Марица 13 13 0 39:1 36 точки

2. Левски София 14 12 2 33:11 36

3. ЦПВК 14 11 3 35:14 32

4. ЦСКА 14 9 5 30:16 28

5. Марица 2022 14 7 7 25:25 21

6. Драгоман 14 7 7 24:27 20

7. Миньор 13 4 9 19:29 13

8. Славия 2017 14 4 10 16:35 10

9. Дея спорт 14 2 12 10:36 7

10. Варна ДКС 14 0 14 3:42 0