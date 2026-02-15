ЦПВК надигра ЦСКА

Отборът на ЦПВК се наложи над ЦСКА с 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) в мач от 14-ия кръг на женското волейболно първенство, игран в зала "Христо Ботев".
Полицейският тим имаше сериозно превъзходство в първите два гейма, в които отборът на Юлия Иванова отбеляза общо 30 точки.
Евелина Цветанова: Тази победа над ЦСКА я чакаме много отдавна
ЦСКА все пак се опита да реагира в третата част, в която поведе със 17:14 и имаше добри възможности да се върна в мача. Домакините обаче изравниха при 20:20, а след 21:21 направиха четири поредни точки, за да затворят мача с 3:0.
Така ЦПВК е на трето място в класирането с 32 точки от 14 мача, ЦСКА остава четвърти с 28 точки, като се отдалечи от Топ 3.
Марчело Абонданца: Видно е, че младите български волейболистки имат добро бъдеще
Първенство на България по волейбол за жени, срещи от 14-ия кръг:
ЦПВК - ЦСКА 3:0 (25:14, 25:16, 25:21)
от събота:
Драгоман - Дея спорт 3:0 (25:19, 25:12, 26:24)
от петък:
Левски София - Миньор Перник 3:0 (25:17, 25:15, 25:17)
Марица 2022 - Славия 3:0 (25:20, 25:17, 29:27)
Марица Пловдив - Варна ДКС 3:0 (25:14, 25:12, 25:14)
Временно класиране:
1. Марица 13 13 0 39:1 36 точки
2. Левски София 14 12 2 33:11 36
3. ЦПВК 14 11 3 35:14 32
4. ЦСКА 14 9 5 30:16 28
5. Марица 2022 14 7 7 25:25 21
6. Драгоман 14 7 7 24:27 20
7. Миньор 13 4 9 19:29 13
8. Славия 2017 14 4 10 16:35 10
9. Дея спорт 14 2 12 10:36 7
10. Варна ДКС 14 0 14 3:42 0