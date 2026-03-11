Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Пирин се справи с Черно море във Варна

Пирин се справи с Черно море във Варна

  • 11 март 2026 | 20:56
  • 413
  • 0

Тимът на Пирин (Разлог) постигна втора поредна и общо 9-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим се справи като гост на Черно море (Варна) с 3:0 (27:25, 25:22, 25:23) в мач от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон на шампионата, игран тази вечер в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

Така двата тима си запазват местата във временното класиране. Разложани са 7-и с 9 победи, 10 загуби и 27 точки, а Черно море е на 9-а позиция с 3 победи, 16 загуби и 11 точки.

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

В последния 22-и кръг от редовния сезон Пирин ще приеме ЦСКА, докато варненци са отново домакини, но на Дея спорт (Бургас). И двете срещи са в събота (14 март) от 19,00 часа.

Над всички за Пирин за пореден път бе Мариян Наков със страхотните 24 точки (1 блок и 52% ефективност в атака - +17), а Теодор Каменов добави още 14 точки (1 блок, 57% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +9) за успеха.

За тима на Черно море Майкъл Доновън реализира 19 точки (2 блока, 63% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +17), а Симеон Димитров завърши с 12 точки.

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 0:3 (25:27, 22:25, 23:25)

ЧЕРНО МОРЕ: Даниел Вълев 1, Марсел Гуйондонг 8, Майкъл Доновън 19, Симеон Димитров 12, Константин Стойков 4, Томислав Русев 7 - Александър Цанев-либеро (Йоан Кайряков 2, Андре Медейрош)

Старши треньор: ЙОРДАН МИЦИН

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Мариян Наков 24, Константин Манолев 8, Теодор Каменов 14, Костадин Козелов 5, Костадин Гаджанов 6 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

Снимка: Facebook-Народен спорт

