Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

  • 11 март 2026 | 21:14
  • 639
  • 0

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) сдаде първото място в класирането на efbet Супер Волей кръг преди края на редовния сезон. Момчетата на Найден Найденов дадоха гейм и се наложиха като домакини на Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (25:19, 25:18, 24:26, 25:14) в една от най-интересните срещи от предпоследния 21-и кръг на шампионата, играна тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

По този начин пловдичани вече са втори във временното класиране със 17 победи, 2 загуби и 49 точки, колкото има и шампионът Левски София начело, но с по-добро геймово съотношение. В последния 22-и кръг на редовния сезон Локомотив Авиа ще гостува на носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас), докато "сините" са домакини на последния в подреждането Дунав (Русе). И двата мача са в събота (14 март) от 19,00 часа.

Нефтохимик без проблеми срещу Дунав
Нефтохимик без проблеми срещу Дунав

От друга страна Берое остава на 5-о място с 10 победи, 9 загуби и 30 точки. Старозагорци ще завършат редовния сезон с домакинство на Славия също в събота от 19,00 часа.

Най-полезни за Локомотив станаха Тодор Вълчев (2 блока, 4 аса, 50% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +14) и Димитър Дулчев (2 блока и 68% ефективност в атака - +16) с по 19 точки за победата.

За Берое Велизар Чернокожев приключи с 18 точки (1 блок, 2 аса и 43% ефективност в атака - +13), а Джеси Деланси се отчете с 16 точки (2 блока, 54% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +1), но и това не помогна за успех.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

  • 11 март 2026 | 14:59
  • 1291
  • 0
Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

  • 11 март 2026 | 14:30
  • 1769
  • 0
Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

  • 11 март 2026 | 13:49
  • 757
  • 1
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 11974
  • 2
Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

  • 10 март 2026 | 13:09
  • 5438
  • 9
Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

  • 10 март 2026 | 11:47
  • 801
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

Реал Мадрид 0:0 Ман Сити, атаки и пред двете врати

  • 11 март 2026 | 20:35
  • 4290
  • 13
Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

Пари Сен Жермен 1:0 Челси, гол на Баркола

  • 11 март 2026 | 21:06
  • 2758
  • 3
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 12415
  • 108
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 11790
  • 24
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 10349
  • 7
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 13418
  • 116