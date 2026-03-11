Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) сдаде първото място в класирането на efbet Супер Волей кръг преди края на редовния сезон. Момчетата на Найден Найденов дадоха гейм и се наложиха като домакини на Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (25:19, 25:18, 24:26, 25:14) в една от най-интересните срещи от предпоследния 21-и кръг на шампионата, играна тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

По този начин пловдичани вече са втори във временното класиране със 17 победи, 2 загуби и 49 точки, колкото има и шампионът Левски София начело, но с по-добро геймово съотношение. В последния 22-и кръг на редовния сезон Локомотив Авиа ще гостува на носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас), докато "сините" са домакини на последния в подреждането Дунав (Русе). И двата мача са в събота (14 март) от 19,00 часа.

От друга страна Берое остава на 5-о място с 10 победи, 9 загуби и 30 точки. Старозагорци ще завършат редовния сезон с домакинство на Славия също в събота от 19,00 часа.

Най-полезни за Локомотив станаха Тодор Вълчев (2 блока, 4 аса, 50% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +14) и Димитър Дулчев (2 блока и 68% ефективност в атака - +16) с по 19 точки за победата.

За Берое Велизар Чернокожев приключи с 18 точки (1 блок, 2 аса и 43% ефективност в атака - +13), а Джеси Деланси се отчете с 16 точки (2 блока, 54% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +1), но и това не помогна за успех.