Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

Волейболистите на Монтана завършиха редовния сезон в efbet Супер Волей с победа. Възпитаниците на Даниел Пеев надиграха като гости Славия с 3:1 (25:22, 22:25, 25:15, 25:15) в двубой от предпоследния 21-и кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

Това беше последния мач за монтанчани от редовния сезон, като те завършват на 8-о място със 7 победи, 13 точки и 22 точки. Отборът на Монтана, който ще почива в последния 22-и кръг, очаква да узнае кой ще стане победител в редовния сезон, срещу който ще играе в 1/4-финалните плейофи.

Славия пък е на предпоследната 10-а позиция с 3 победи, 16 загуби и 8 точки в актива си. "Белите" ще приключат редовния сезон с гостуване на Берое 2016 (Стара Загора) в събота (14 март) от 19,00 часа.

Най-резултатен за Монтана стана Ейдер Бангера с 15 точки (5 блока!, 59% ефективност в атака и 58% позитивност в атака - +8), а Бруно Рубо и Кристиан Валчак добавиха по 11 точки за успеха.

За Славия Борис Китов (1 блок, 2 аса, 41% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +3) и Димитър Чавдаров (4 блока и 67% ефективност в атака - +6) реализираха съответно с 12 и 10 точки.