  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

  • 11 март 2026 | 21:03
  • 948
  • 0

Световният вицешампион с България от 2025 година Илия Петков гостува на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out, което беше водено от волейболния специалист на Sportal.bg - Ивайло Банчев.

29-годишният централен блокировач през този сезон игра за италианския Юаса Батери (Гротадзолина), в края на сезона, само преди няколко дни, спечели силния международен турнир в NAS Sports Complex в Дубай, след като сборният отбор на Кунео и Гротадзолина - Ал Тадауи се наложи много трудно срещу тима на Яазар с 3:2 (21:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:7) в големия финал.

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!
„Договорът ми с Гротадзолина беше за една година. Сега трябва да преценя кое ще е най-добре за мен. Би ми се искало да остана в Италия, но в момента водя само разговори. Все още нямам поет ангажимент или подписан договор с някой отбор. С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон “, заяви Илия Петков относно бъдещето си през следващия сезон специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Борислав Трошев

