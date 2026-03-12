Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

  • 12 март 2026 | 16:41
  • 435
  • 0
Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

С победа №15 завършиха волейболистките на Левски София редовния сезон в женската "Demax+" лига. В зала "Левски София" момичетата на треньора Денислав Димитров се справиха срещу аутсайдера Варна ДКС с 3:0 (25:11, 25:18, 25:15) в мач от последния 18-и кръг на шампионата.

Така "сините" завършиха на второ място в крайното класиране на редовния сезон с 15 победи, 3 загуби и 44 точки. На 1/4-финалните плейофи Левски ще играе срещу 7-ия в подреждането Драгоман.

Варна ДКС пък остана на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка.

Най-резултатна за Левски бе Габриела Найденова с 14 точки (1 блок). С 12 точки (4 аса, 2 блока) се отчете капитанът Славина Колева.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

Монтана завърши редовния сезон с победа над Славия

  • 11 март 2026 | 21:51
  • 1082
  • 0
Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

Илия Петков: Нямам търпение да започнем тренировките и мачовете с националния отбор на България

  • 11 март 2026 | 21:25
  • 5999
  • 1
Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Берое и сдаде първото място в efbet Супер Волей

  • 11 март 2026 | 21:14
  • 2408
  • 0
Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

Илия Петков: С удоволствие бих играл в Италия и през следващия сезон

  • 11 март 2026 | 21:03
  • 2762
  • 1
Пирин се справи с Черно море във Варна

Пирин се справи с Черно море във Варна

  • 11 март 2026 | 20:56
  • 1023
  • 2
Нефтохимик без проблеми срещу Дунав

Нефтохимик без проблеми срещу Дунав

  • 11 март 2026 | 20:26
  • 1227
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 6982
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 24979
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19698
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11268
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7102
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6725
  • 20