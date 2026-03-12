Волейболистките на Левски завършиха втори в редовния сезон след победа №15

С победа №15 завършиха волейболистките на Левски София редовния сезон в женската "Demax+" лига. В зала "Левски София" момичетата на треньора Денислав Димитров се справиха срещу аутсайдера Варна ДКС с 3:0 (25:11, 25:18, 25:15) в мач от последния 18-и кръг на шампионата.

Така "сините" завършиха на второ място в крайното класиране на редовния сезон с 15 победи, 3 загуби и 44 точки. На 1/4-финалните плейофи Левски ще играе срещу 7-ия в подреждането Драгоман.

Варна ДКС пък остана на последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка.

Най-резултатна за Левски бе Габриела Найденова с 14 точки (1 блок). С 12 точки (4 аса, 2 блока) се отчете капитанът Славина Колева.