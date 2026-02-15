Евелина Цветанова: Тази победа над ЦСКА я чакаме много отдавна

Треньорът на ЦПВК Волей Евелина Цветана очаквано остана доволна от победата с 3:0 гейма над ЦСКА, която утвърди „полицайките“ на третото място в класирането в НВЛ при дамите. Ето какво каза Цветанова пред БНТ.
ЦПВК надигра ЦСКА
„Първо искам да поздравя момичетата за отлично изиграния мач. Спазиха абсолютно всички тактически задачи, за които се бяхме подготвили и бяхме говорили. Беше удоволствие да ги водя. Настроението го има, когато се следват и се изпълняват, а те точно това направиха. Тази победа я чакаме много отдавна. Много е желана. Момичетата се вложиха на макс. Предполагам, че при всеки един треньор разборът започва с важността на началния удар. При нас също. Радвам се, че имахме силен начален удар, насочен, но и малко бъркахме“, каза Цветанова.