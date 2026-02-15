Евелина Цветанова: Тази победа над ЦСКА я чакаме много отдавна

Треньорът на ЦПВК Волей Евелина Цветана очаквано остана доволна от победата с 3:0 гейма над ЦСКА, която утвърди „полицайките“ на третото място в класирането в НВЛ при дамите. Ето какво каза Цветанова пред БНТ.

„Първо искам да поздравя момичетата за отлично изиграния мач. Спазиха абсолютно всички тактически задачи, за които се бяхме подготвили и бяхме говорили. Беше удоволствие да ги водя. Настроението го има, когато се следват и се изпълняват, а те точно това направиха. Тази победа я чакаме много отдавна. Много е желана. Момичетата се вложиха на макс. Предполагам, че при всеки един треньор разборът започва с важността на началния удар. При нас също. Радвам се, че имахме силен начален удар, насочен, но и малко бъркахме“, каза Цветанова.