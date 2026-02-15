Лора Христова: Има умора, но и надежда за масовия старт и щафетата

Лора Христова изрази задоволството си от поредния отличен резултат на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026 и обясни за надеждата на българския тим за предстоящите женска щафета и масов старт.

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Христова завърши на седмо място в преследването на 10 км с перфектна стрелба, а Милена Тодорова беше 14-та. И двете заслужиха място в масовия старт в събота (21 февруари), с което влизат в историята на българския биатлон, тъй като досега само Екатерина Дафовска беше участвала в "кралската" дисциплина на Игрите в Торино 2006.

"Много се радвам, че имате очаквания към българския тим", започна Лора пред българските журналисти в Антхолц - Антерселва, където се провеждат състезанията по биатлон. "Радвам се, че успяхме да се класираме на предни позиции и че виждахме българския флаг на таблата.

Милена Тодорова: Аз не съм човек, който се отказва

Надявам се и в следващите два старта отново да се представим подобаващо. Не знам дали е точно „моята олимпиада“, но да – усещането е прекрасно. Много харесвам това място.

Чувствам се доста подготвена и мисля, че ми е много леко да се състезавам на тази надморска височина, защото чух много колеги да казват, че имат затруднения с дишането, понеже сме по-високо. Аз обаче се чувствам много добре и го приемам като предимство.

Валентина Димитрова: Не съм доволна, но Милена и Лора са топ

Определено има умора от предишните състезания, още на загрявката я усетих. Но въпреки това успях да поддържам добра скорост. И както е при мен, така е и при всички останали, така че мисля, че сме равнопоставени.

Разбира се, че преден номер за масовия старт ми дава допълнително самочувствие. Но дори и да бях с по-заден номер, пак щях да имам същото самочувствие. Това е голямо предимство, защото стартирам от по-предна позиция, което ми позволява по-лесно да се задържа в предната група.

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Определено, мисля, че има надежда за щафетата. Също така вярвам, че и другите момичета ще се представят също толкова добре.

Може да видим всичко в масовия старт, затова нека не правим прогнози, а просто да се наслаждаваме на състезанието", завърши Христова.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto