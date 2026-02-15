Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Милена Тодорова: Аз не съм човек, който се отказва

Милена Тодорова: Аз не съм човек, който се отказва

  • 15 фев 2026 | 16:50
  • 2265
  • 1

Милена Тодорова заяви след 14-то си място в днешното преследване на 10 километра от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина, че тя е човек, който не се предава.

Коментарът на българката идва по-малко от 24 часа след като тя се размина с медала в спринта на 7.5 км. В него тя завърши на четвъртото място, а днес намери утеха във факта, че е повалила всичките си мишени от положение легнал, където вчера сбърка и по нейните гуми точно това ѝ коства медала.

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

„Вчера беше моят ден, аз така смятам. Според мен трябва и да ти е писано. Някой път нещата просто се нареждат по най-добрия начин, обаче някой път само до четвърто място.

„Принципно аз не съм човек, който се отказва. Някой път взимам емоционални решения, но повечето пъти продължава напред.

„Лично аз смятам, че можем да постигнем добър резултат за нас, тъй като щафетата е много по-различно състезание и някой път нещата се нареждат нелогично. Мисля, че този състав, в който сме, сме показвали, че можем да направим добро класиране. Смятам, че и тук можем да го постигнем.

„Днес вятърът беше малко променлив. Радвам се, че се справих с легналия, тъй като вчера точно там си изтървах медала. Вятърът е много важен, трябва много добре да го следиш, защото е специфично. Някой път двете флагчета се веят в различни посоки и трябва много добре да преценяваш. Радвам се, че поне с легналия се справих, дано да е така и за следващите състезания“, каза Тодорова пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Милано - Кортина 2026

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

  • 15 фев 2026 | 15:44
  • 945
  • 0
Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

  • 15 фев 2026 | 15:29
  • 4969
  • 2
Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

  • 15 фев 2026 | 15:04
  • 1400
  • 4
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 18082
  • 10
Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

  • 15 фев 2026 | 14:49
  • 1152
  • 0
Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

  • 15 фев 2026 | 14:44
  • 2124
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 58832
  • 190
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 27998
  • 18
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 48696
  • 191
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 5061
  • 2
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 41245
  • 71
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 18082
  • 10