Милена Тодорова: Аз не съм човек, който се отказва

Милена Тодорова заяви след 14-то си място в днешното преследване на 10 километра от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина, че тя е човек, който не се предава.

Коментарът на българката идва по-малко от 24 часа след като тя се размина с медала в спринта на 7.5 км. В него тя завърши на четвъртото място, а днес намери утеха във факта, че е повалила всичките си мишени от положение легнал, където вчера сбърка и по нейните гуми точно това ѝ коства медала.

„Вчера беше моят ден, аз така смятам. Според мен трябва и да ти е писано. Някой път нещата просто се нареждат по най-добрия начин, обаче някой път само до четвърто място.



„Принципно аз не съм човек, който се отказва. Някой път взимам емоционални решения, но повечето пъти продължава напред.



„Лично аз смятам, че можем да постигнем добър резултат за нас, тъй като щафетата е много по-различно състезание и някой път нещата се нареждат нелогично. Мисля, че този състав, в който сме, сме показвали, че можем да направим добро класиране. Смятам, че и тук можем да го постигнем.



„Днес вятърът беше малко променлив. Радвам се, че се справих с легналия, тъй като вчера точно там си изтървах медала. Вятърът е много важен, трябва много добре да го следиш, защото е специфично. Някой път двете флагчета се веят в различни посоки и трябва много добре да преценяваш. Радвам се, че поне с легналия се справих, дано да е така и за следващите състезания“, каза Тодорова пред българските журналисти в Антхолц-Антерселва.

