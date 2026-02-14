Испански национал разкри защо е решил да напусне Ал Насър

Испанският национал Аймерик Лапорт открито говори за решението си да обърне гръб на Саудитската професионална лига, признавайки, че ситуацията в Ал Насър не е съвпадала с професионалните или личните му очаквания. Лапорт се завърна в Атлетик Билбао през миналото лято. 31-годишният централен защитник прекара пет години в Манчестър Сити, преди да се насочи към Ал Насър през 2023-а, но бързо осъзнава, че средата не е идеална за него.

„Никога преди не съм казвал това, но още през първата година в Саудитска Арабия осъзнах, че това не е точно нещото, което търся“, коментира Лапорт пред RMC Sport. „Говорих за това с клуба още през първата година, но те ме помолиха да бъда търпелив. Остана същото, имах някои проблеми там, но нищо сериозно, с което не знаехме как да се справим. Решихме да не продължаваме за трета година. Имаше го и семейният аспект, който беше важен за мен“, добави испанецът.

Аймерик Лапорт потвърди, че към него е имало интерес и от страна на френския Олимпик Марсилия.

„Имаше интерес, не само от Марсилия, но и от други клубове. Но идеята беше да съм по-близо до дома, до баща ми, до семейството ми. Бях решен да се върна към корените си. Това ме накара да избера Билбао“, заяви бранителят.