Реал Сосиедад ликува на "Сан Мамес" в първата баска битка, но тепърва всичко ще се решава

Реал Сосиедад се наложи с минималното 1:0 в оспорвано баско дерби срещу Атлетик Билбао, като по този начин взе аванс в полуфиналните битки от турнира за Купата на Краля. Победното попадение реализира Бенят Туриентес (62').

🔚 ¡¡FINAAAAAAAAAAAL!! Hemos dado el primer paso. En tres semanas, la vuelta en Anoeta. 𝗔𝗨𝗣𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!! 💙💙💙 pic.twitter.com/MyBHlB4xSW — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 11, 2026

Очаквано реагионалните съперници предизвикаха огромен интерес и целият възможен капацитет на "Сан Мамес" бе зает, като по официални данни от прес службата на домакините от Атлетик Билбао на стадиона са дошли точно 51281 души, които създадоха фамозна атмосфера.

Домакинските привърженици превърнаха във врящ котел самите улици на Билбао, което бе прелюдия към онова, което трябваше да се случи на стадиона.

Разбира се, запалянковците не изневериха на стила си и на самия "Сан Мамес", където за пореден път затвърдиха, че са една от най-верните агитки на Иберийския полуостров.

▶️ Out for for the second half at San Mamés! No change for Athletic.



COME ON YOU LIONS!



0-0 I #AthleticRealSociedad 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/pF6acikMMe — Athletic Club (@Athletic_en) February 11, 2026

Нещо, което бе затвърдено и от феновете на гостуващия тим, за които бе отредено съвсем малко място на последния етаж на спортното съоръжение, но те се погрижиха любимците им да не останат без подобаваща хореография.

Вдъхновени от песните на над 50 хиляди по трибуните домакините опитаха да накарат привържениците си да изригнат още в първите минути и в 5-ата минута Иняки Уилямс стреля от границата на наказателното поле.



В 7-ата минута Икер Монреал не прецени мерника си и стреля високо.



След като гостите от Сан Себастиан прекършиха вдъхновението на съперника, на свой ред опитаха да измислят нещо креативно в преден план. Оярсабал преодоля няколко играчи на Атлетик и отправи прострелно центриране, което домакините се видяха принудени да избият в ъглов удар.



Така в следващите минути съперниците продължиха да играят с много желание, но голямото напрежение изигра своята роля и чистите голови положения отстъпваха, а бранителите своевременно изчистваха топката напред, когато някой опитваше да пробие в някоя от двете пеналтерии.



Тази обстановка се разнообрази в средата на първото полувреме, когато Оярсабал се озова на чиста стрелкова позиция и шутът му мина на сантиметри от левия страничен стълб.