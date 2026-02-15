Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
Севлиево шокира Марек в края

  • 15 фев 2026 | 16:18
  • 784
  • 1
Отборът на Севлиево записа изключително ценен успех като гост на Марек, побеждавайки с 1:0. Мачът се развиваше към нулево равенство, което напълно устройваше домакините от Дупница, които играха с деветима души след два червени картона. В крайна сметка гостите от Севлиево бяха зарадвани в края на срещата.

В 90-ата минута Колев отправи прострелно центриране, при което настъпи истински хаос в наказателното поле. Преслав Антонов, Андриян Димитров и Янков се разминаха с топката, която в крайна сметка рикошира в бранителя на домакините Борислав Вакадинов и влетя в мрежата на Марек.

Спечелените три точки доближиха Севлиево на само точка от Марек. В момента двата тима заемат 15-о и 16-о място във временното класиране, борейки се за своето оцеляване в групата.

