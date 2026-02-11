Севлиево причлече младжеки национал

20-годишният флангови защитник Михаил Цонев вече е част от ФК Севлиево. Талантливият ляв бек пристига под наем от Черноморец (Бургас) и днес ще проведе първа тренировка на стадион "Раковски". Ръководствата на севлиевци и бургазлии постигнаха договорка бранителят да играе край река Росица до края на сезона.

Михаил Цонев е роден на 11 юни 2005 г. в Поморие. Юноша е на столичния Септември, а в началото на 2022-а е привлечен в школата на ЦСКА 1948. С червения екип младокът постепенно се изкачва от третия към дублиращия състав във Втора лига. Дебютира в Първа лига на 2 декември 2023 г., влизайки като резерва при победата с 3:1 над Хебър в Пазарджик. В елита левият защитник има 3 мача със 191 игрови минути и 1 жълт картон.

През миналата есен Мишо Цонев премина в новака Черноморец, като взе участие в 11 мача (488') във Втора лига. Общо в професионалния футбол е записал 28 срещи и 10 жълти картона. Част от юношеския национален отбор на България до 17, 18 и 19 години. Има и 2 приятелски мача за младежите под ръководството на Александър Димитров.