Марек без голмайстора си срещу Севлиево

  • 14 фев 2026 | 19:43
  • 333
  • 0
Марек открива пролетния дял на Втора лига с домакинство на Севлиево. Срещата е в неделя от 14:00 часа на стадион "Бончук". След трудната есен дупнишкият тим е 14-и в таблицата, докато севлиевци са 15-и, точно под чертата за изпадане. Марек има преднина от четири точки пред неделния противник, затова евентуална победа би дала по-голямо спокойствие и увереност на отбора от Дупница.

Съставът на Танчо Калпаков претърпя промени по време на зимната пауза. Новите попълнения са шест – Веселин Любомиров, Александър Дюлгеров, Китан Василев, Светослав Диков, Димитър Горанов и Матиас Айба. Клубът се раздели с Борислав Николов, Юлиан Ненов, Уилфред Коуакоу, Родриго Нанителамио, Димитър Законов и Вергил Янев. Настъпиха и промени в ръководството след оттеглянето на Милен Лахчев.

За предстоящия мач със Севлиево треньорът Танчо Калпаков няма да може да разчита на наказания Илия Димитров. Нигериецът Емануел Джордж пропусна част от контролите заради контузия, а други са с по-леки здравословни оплаквания и за участието им в срещата ще се преценява допълнително.

