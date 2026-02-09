Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Димитър Горанов и Матиас Айба са последните две нови попълнения на Марек. Двамата преминаха пробен период, играха в няколко контролни срещи и бяха одобрени от спортно-техническия щаб на клуба.

Димитър Горанов, роден 2003 година, е нападател, преминал през академиите на ЦСКА и ЦСКА 1948. За последно носи екипа на Витоша (Бистрица).

Матиас Айба е роден в Германия (2002 г.), а за последно е играл в Австрия. Позицията му е централен защитник и на него ще се разчита да заздрави отбраната на Марек.