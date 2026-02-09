Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

  • 9 фев 2026 | 13:18
  • 113
  • 0
Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Димитър Горанов и Матиас Айба са последните две нови попълнения на Марек. Двамата преминаха пробен период, играха в няколко контролни срещи и бяха одобрени от спортно-техническия щаб на клуба.

Не признаха два гола на Марек в генералната репетиция за пролетния полусезон
Не признаха два гола на Марек в генералната репетиция за пролетния полусезон

Димитър Горанов, роден 2003 година, е нападател, преминал през академиите на ЦСКА и ЦСКА 1948. За последно носи екипа на Витоша (Бистрица).

Матиас Айба е роден в Германия (2002 г.), а за последно е играл в Австрия. Позицията му е централен защитник и на него ще се разчита да заздрави отбраната на Марек.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Куршума се срещна с агента си

Куршума се срещна с агента си

  • 9 фев 2026 | 10:39
  • 2751
  • 0
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 4365
  • 21
БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

  • 9 фев 2026 | 09:45
  • 6012
  • 9
Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

  • 9 фев 2026 | 08:23
  • 1502
  • 1
Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

  • 9 фев 2026 | 08:09
  • 1147
  • 0
Тревога в Гигант

Тревога в Гигант

  • 9 фев 2026 | 08:00
  • 1214
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 33351
  • 49
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 30885
  • 49
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 9979
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 4365
  • 21
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 9966
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 13695
  • 11