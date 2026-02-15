Популярни
  Сасуоло
  2. Сасуоло
  Сасуоло и Пинамонти отчаяха Удинезе с обрат за три минути

Сасуоло и Пинамонти отчаяха Удинезе с обрат за три минути

  • 15 фев 2026 | 16:18
  • 439
  • 0
Сасуоло и Пинамонти отчаяха Удинезе с обрат за три минути

Отборът на Сасуоло осъществи светкавичен обрат, с който спечели с 2:1 като гост на Удинезе в ранния неделен мач от 25-ия кръг на Серия "А". Така “неровердите” записаха пети пореден мач без загуба срещу този съперник.

Мачът започна обещаващо за домакините, които поведоха още в десетата минута, когато Умар Соле предприе дрибъл и накрая беше точен с шут по земя. Това обаче не ги вдъхнови за още голове и така се стигна до 56-ата минута, когато резултатът беше изравнен. Тогава Арманд Лауриенте също се разписа с удар по земя след чудесен пас с пета на Андреа Пинамонти. Само две минути по-късно именно нападателят донесе пълния обрат в мача, засичайки с глава центриране на резервата Улисес Гарсия. В 71-вата минута Николо Бертола възстанови равенството, но ВАР отмени попадението заради негова игра с ръка. Така домакините не успяха да избегнат поражението.

Така Сасуоло и Удинезе в момента имат един и същи актив: 32 точки, като заради головата им разлика “неровердите” са девети, а фриуланите - десети.

Снимки: Gettyimages

