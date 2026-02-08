Пряк свободен удар донесе първи успех на Лече за годината

Отборът на Лече записа ценен успех с 2:1 над гостуващия Удинезе в двубоя помежду им от 24-тия кръг на Серия "А". Това е първа победа за “джалоросите” през тази година, като те не бяха спечелили нито един от предишните си осем мача.

Домакините взеха аванс още в петата минута. Тогава Омри Генделман се възползва от груба грешка на противниковия капитан Йеспер Карлстрьом в наказателното поле и веднага прати топката в мрежата със своя удар. В 26-ата минута фриуланите успяха да възстановят равенството чрез дузпа на Умар Соле, която беше отсъдена за фал на Киалонда Гаспар срещу Джордан Земура. Второто полувреме обаче премина под контрола на “вълците” и това даде резултат в последната минута на редовното време. Тогава резервата Ламек Банда им донесе победата с перфектно изпълнение на пряк свободен удар.

A last-minute winner sees Lecce come away with all three points! 🔥#LecceUdinese pic.twitter.com/KtwSewpYAb — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 8, 2026

Така Лече изплува от зоната на изпадащите и се настани на 17-ото място със своите 21 точки. Удинезе пък остана на деветата позиция със своите 32 пункта.

