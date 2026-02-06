Иван Стоянов: Нека ни изключват, нека да слагат Левски и Лудогорец на първите две места

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след минималния успех на тима с 1:0 над Монтана в първи двубой от 20-ия кръг на efbet Лига.

"Винаги е по-тежко след паузата. Мисля, че сме готови. Играхме на много тежък терен. Радостното е, че победихме. Имаме една жертва (б.р. Бернардо Коуто) с може би по-тежка контузия. Лошо е, трябва да реагираме. Нямаме човек, който да е загрял. Реагирахме, кофти е за момчето, че така се получи. Новите свикват със съотборниците си, свикват с идеите ни. Дано контузията не е сериозна.



Това според мен са спекулации, към клуба нищо не е постъпило, Диало е наш играч. Заради настоящата си форма не започна. Хубаво е да ни изключват, нека ни изключват, нека да слагат Левски и Лудогорец на първите две места. Ние ще си работим за нашата цел", заяви Стоянов.