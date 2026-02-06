Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Иван Стоянов: Нека ни изключват, нека да слагат Левски и Лудогорец на първите две места

Иван Стоянов: Нека ни изключват, нека да слагат Левски и Лудогорец на първите две места

  • 6 фев 2026 | 17:31
  • 400
  • 3

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след минималния успех на тима с 1:0 над Монтана в първи двубой от 20-ия кръг на efbet Лига.

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

"Винаги е по-тежко след паузата. Мисля, че сме готови. Играхме на много тежък терен. Радостното е, че победихме. Имаме една жертва (б.р. Бернардо Коуто) с може би по-тежка контузия. Лошо е, трябва да реагираме. Нямаме човек, който да е загрял. Реагирахме, кофти е за момчето, че така се получи. Новите свикват със съотборниците си, свикват с идеите ни. Дано контузията не е сериозна.

Това според мен са спекулации, към клуба нищо не е постъпило, Диало е наш играч. Заради настоящата си форма не започна. Хубаво е да ни изключват, нека ни изключват, нека да слагат Левски и Лудогорец на първите две места. Ние ще си работим за нашата цел", заяви Стоянов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28314
  • 62
Ботев (Пловдив) не успя да се договори със звездата на Спартак (Варна), трансферът пропада

Ботев (Пловдив) не успя да се договори със звездата на Спартак (Варна), трансферът пропада

  • 6 фев 2026 | 16:14
  • 916
  • 0
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 16952
  • 10
Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 445
  • 3
Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

  • 6 фев 2026 | 13:50
  • 673
  • 0
Крило напуска Гигант

Крило напуска Гигант

  • 6 фев 2026 | 13:34
  • 507
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

  • 6 фев 2026 | 18:37
  • 37434
  • 109
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28314
  • 62
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 16952
  • 10
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 23692
  • 66
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 11954
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 10740
  • 23