  2. Монтана
  Вавалис: Можеше да вземем точка

Вавалис: Можеше да вземем точка

  • 6 фев 2026 | 17:31
Наставникът на Монтана Акис Вавалис бе разочарван от загубата на тима с 0:1 от ЦСКА 1948. Гръцкият специалист е на мнение, че отборът е можел да вземе точка.

“Първите 20 минути беше равностоен мач, но дадохме инициативата на съперника. Автоголът промени мача и до края на полувремето не стояхме добре. През втората част мисля, че натиснахме повече и създадохме положения. Ако имахме малко повече късмет, можехме да изравним. Трябва да иградим едно ядро от футболисти. Знаехме, че с 3-4-2-1 не е много лесно да се задържа топката. Има много неща да подобряваме. Можехме да вземем точка, но това е. Ще се опитаме да работим всеки ден, за да подобрим всеки един детайл. Предстои ни важен мач със Септември и трябва да търсим точки във всеки мач”, каза Вавалис.

