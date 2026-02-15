Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Рилецо приключи контролите с победа

Рилецо приключи контролите с победа

  • 15 фев 2026 | 10:06
  • 265
  • 0
Рилецо приключи контролите с победа

Рилски спортист (Самоков) се наложи с 1:0 над Оборище (Панагюрище) в последната си зимна проверка. Единственият гол в срещата отбеляза Юлиян Ненов в първите минути на второто полувреме.

Така лидерът в Югозападната Трета лига загря за пролетния полусезон с трета победа в приятелските си срещи. В другите три мача Рилецо направи равенства, като едно от тях дойде срещу втородивизионния Хебър (Пазарджик).

В първия кръг от втория полусезон в шампионата тимът приема у дома Германея (Сапарева баня).

Резултати от контролите на Рилски спортист по време на зимната подоготовка: 

  • 24 януари – Рилски – Национал (София) – 1:1

  • 31 януари – ЦСКА III – Рилски, – 1:3

  • 4 февруари – Славия II – Рилски – 0:2

  • 7 февруари – Хебър (Пазарджик) – Рилски – 0:0

  • 11 февруари – Рилски – ФК Кюстендил – 2:2

  • 14 февруари – Рилски – Оборище (Панагюрище) – 1:0

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

Една от най-големите фигури на ЦСКА на 70

  • 15 фев 2026 | 09:33
  • 3525
  • 6
Химн и публика носят победа на "соколите" в знаменит мач преди 45 години

Химн и публика носят победа на "соколите" в знаменит мач преди 45 години

  • 15 фев 2026 | 09:20
  • 805
  • 1
Валери Божинов – една легенда на 40!

Валери Божинов – една легенда на 40!

  • 15 фев 2026 | 08:17
  • 3096
  • 15
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 5132
  • 14
Старт на пролетния полусезон във Втора лига

Старт на пролетния полусезон във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 07:33
  • 3740
  • 1
"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

"Лаута" приема директен сблъсък за петото място в efbet Лига

  • 15 фев 2026 | 07:29
  • 2967
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 3869
  • 1
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 5934
  • 2
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 8819
  • 83
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 9140
  • 1
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 5132
  • 14
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 28353
  • 96