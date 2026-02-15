Рилецо приключи контролите с победа

Рилски спортист (Самоков) се наложи с 1:0 над Оборище (Панагюрище) в последната си зимна проверка. Единственият гол в срещата отбеляза Юлиян Ненов в първите минути на второто полувреме.

Така лидерът в Югозападната Трета лига загря за пролетния полусезон с трета победа в приятелските си срещи. В другите три мача Рилецо направи равенства, като едно от тях дойде срещу втородивизионния Хебър (Пазарджик).

В първия кръг от втория полусезон в шампионата тимът приема у дома Германея (Сапарева баня).

Резултати от контролите на Рилски спортист по време на зимната подоготовка:

24 януари – Рилски – Национал (София) – 1:1

31 януари – ЦСКА III – Рилски, – 1:3

4 февруари – Славия II – Рилски – 0:2

7 февруари – Хебър (Пазарджик) – Рилски – 0:0

11 февруари – Рилски – ФК Кюстендил – 2:2

14 февруари – Рилски – Оборище (Панагюрище) – 1:0