Рилецо удари дубъла на Славия

Рилски спортист (Самоков) спечели с 2:0 гостуването си на Славия II (София) в третата си зимна проверка. „Скиорите“ отбелязаха по един гол в двете полувреме, като Георги Маджаров откри резултата през първата част, а в последните минути Георги Милушев оформи крайния резултат. Наставникът на тима Пламен Крумов направи два равностойни състава, които изиграха по едно полувреме на изкуствения терен на стадиона в Овча Купел.

"Получи се една добра проверка за нашия тим, който продължава с тренировъчния процес и се готви за следващата си контролна среща. Тя е още в събота срещу втородивизионния Хебър (Пазарджик). Рилски отново ще бъде гост в мача, който е с начален час 14:00", пишат от Рилецо.