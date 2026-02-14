Ясен Петров: Бях подготвен за сервиса на Дея

Либерото на Нефтохимик 2010 Ясен Петров получи наградата за MVP в дербито на Бургас срещу Дея спорт, спечелено с 3:1 гейма.

"Бях подготвен за сервиса на Дея. Старая се, тренирам усилено. Вече трети сезон съм в мъжкия отбор и се стремя да покажа, че винаги съм готов, когато ми гласуват доверие. Стремим се към челно класиране в редовния сезон и добро представяне в елиминациите", заяви Ясен Петров след победата.