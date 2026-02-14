Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

"Момчетата си заслужиха шестте поредни победи", това каза треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев след успеха с 3:1 над Дея спорт в дербито на Бургас от 16-ия кръг на efbet Супер Волей.

"Опитах се да ги подготвя за дербито, което винаги е нервно. Когато играят двата бургаски отбора, никога няма значение кой на кое място е в първенството. Това, което не ми хареса днес, е как стояхме на блокада на висока топка – тези ситуации изобилстваха, а и ги бяхме тренирали", посочи Станев.

"Много съм доволен от Ясен Петров, страх ме беше да не прегори. Но поздравления за него и за целия отбор. Да поздравим и всички зрители с днешния празничен ден."

"Следващата голяма цел е много далече. Другото притеснение за мен беше, че предния кръг почивахме и малко излязохме от игрови ритъм. Може би се видя това, че пропуснахме един кръг. Това са нормални неща. И като играч бях перфекционист. Затова държа не само тялото ти да е на терена, а с всяко едно свое действие да показваш и доказваш, че заслужаваш да си там", завърши наставникът на Нефтохимик.

Снимки: Startphoto