Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

  • 14 фев 2026 | 22:43
  • 320
  • 0

"Момчетата си заслужиха шестте поредни победи", това каза треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев след успеха с 3:1 над Дея спорт в дербито на Бургас от 16-ия кръг на efbet Супер Волей.

Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт
Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт

"Опитах се да ги подготвя за дербито, което винаги е нервно. Когато играят двата бургаски отбора, никога няма значение кой на кое място е в първенството. Това, което не ми хареса днес, е как стояхме на блокада на висока топка – тези ситуации изобилстваха, а и ги бяхме тренирали", посочи Станев.

"Много съм доволен от Ясен Петров, страх ме беше да не прегори. Но поздравления за него и за целия отбор. Да поздравим и всички зрители с днешния празничен ден."

"Следващата голяма цел е много далече. Другото притеснение за мен беше, че предния кръг почивахме и малко излязохме от игрови ритъм. Може би се видя това, че пропуснахме един кръг. Това са нормални неща. И като играч бях перфекционист. Затова държа не само тялото ти да е на терена, а с всяко едно свое действие да показваш и доказваш, че заслужаваш да си там", завърши наставникът на Нефтохимик.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт

Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт

  • 14 фев 2026 | 21:11
  • 830
  • 1
Драгоман с чиста победа срещу Дея спорт

Драгоман с чиста победа срещу Дея спорт

  • 14 фев 2026 | 18:24
  • 1626
  • 1
Дафин Коцаков: Ключовият момент беше в началото на петия гейм

Дафин Коцаков: Ключовият момент беше в началото на петия гейм

  • 14 фев 2026 | 18:03
  • 792
  • 0
Захари Згуров: Най-важното беше, че не се отказахме и запазихме вяра в себе си

Захари Згуров: Най-важното беше, че не се отказахме и запазихме вяра в себе си

  • 14 фев 2026 | 17:50
  • 619
  • 0
Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа с победа №17

Силен Венислав Антов със 17 точки, Туркоа с победа №17

  • 13 фев 2026 | 22:42
  • 1277
  • 1
Мирослав Живков: Не ни се получи играта

Мирослав Живков: Не ни се получи играта

  • 13 фев 2026 | 22:09
  • 874
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 91056
  • 703
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 36105
  • 27
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 13454
  • 23
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 7612
  • 15
Реал Мадрид 4:1 Реал Сосиедад, отмениха втори гол на гостите

Реал Мадрид 4:1 Реал Сосиедад, отмениха втори гол на гостите

  • 14 фев 2026 | 23:53
  • 5481
  • 66
Ливърпул 3:0 Брайтън, отмениха още един гол на мърсисайдци

Ливърпул 3:0 Брайтън, отмениха още един гол на мърсисайдци

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 3987
  • 5