Нефтохимик взе бургаското дерби срещу Дея спорт

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигна трета поредна победа през втория полусезон в efbet Супер Волей. Момчетата на Иван Станев се наложиха доста трудно над съгражданите си от Дея спорт с 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:16) в бургаското дерби от 16-ия кръг на шампионата, играно тази вечер в пълната зала "Бойчо Брънзов".

По този начин носителите на Купата на България остават на 4-о място във временното класиране с 10 победи, 4 загуби и 29 точки. Дея спорт е на 7-а позиция със 7 победи, 8 загуби и 21 точки, колкото има и 6-ият Пирин (Разлог), но с по-добро геймово съотношение.

В следващия 17-и кръг Нефтохимик ще гостува на Черно море (Варна), докато Дея спорт е гост на Монтана. И двете срещи са в петък (20 февруари) съответно от 18,00 и 19,30 часа.

Нефтохимик спечели първите два гейма и взе сериозен аванс в дербито на Бургас, но след това от Дея спорт успяха да намалят изоставането си, печелейки третата част с 25:22. Все пак, Нефтохимик натрупа преднина при 17:14 в четвъртия гейм, въпреки равностойното начало, приключвайки срещата при 25:16 след малко близо два часа.

Най-резултатен за Нефтохимик стана Ади Османович с 21 точки (55% ефективност в атака - +13) за победата. Калоян Балабанов (1 блок, 48% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +9) и Рикардо Жуниор (2 блока, 3 аса, 36% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +5) добавиха 15 и 14 точки за успеха.

Независимо от това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен либерото на победителите Ясен Петров.

За тима на Дея спорт Цветелин Цветанов реализира 20 точки (2 блока, 3 аса и 45% ефективност в атака - +5). Ерион Байрами (1 ас, 52% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +6) и Валентин Братоев (1 ас, 42% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +1) се отчетоха с 16 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за победата.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:16)

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 5, Ади Османович 21, Калоян Балабанов 15, Рикардо Жуниор 14, Стефан Чавдаров 5, Мартин Кръстев 7 - Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин 2, Димитър Василев, Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 3, Цветелин Цветанов 20, Ерион Байрами 16, Валентин Братоев 14, Хади Шуркаби 6, Мохамадреза Хозури 5 - Константин Чипев-либеро (Иван Дунков, Стилиян Стаматов-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg