  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Мартин Атанасов с 12 точки, Монца се справи с Падуа на Борис Начев

Мартин Атанасов с 12 точки, Монца се справи с Падуа на Борис Начев

  • 14 фев 2026 | 22:34
  • 510
  • 0
Мартин Атанасов с 12 точки, Монца се справи с Падуа на Борис Начев

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) записаха 7-а победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим надигра категорично като домакин Сонепар (Падуа), с Борис Начев в състава, с 3:0 (25:16, 25:22, 25:16) в мач от 20-ия кръг, игран тази вечер.

Мартин Атанасов и Монца взеха "българското" дерби срещу Гротадзолина и Татаров
Мартин Атанасов и Монца взеха "българското" дерби срещу Гротадзолина и Татаров

По този начин Монца остава твърдо на 8-о място във временното класиране със 7 победи, 13 загуби и 22 точки. Начев и съотборниците му пък продължават да са на 9-а позиция с 6 победи, 14 загуби и 15 точки в актива си.

Супер Алекс Николов с 16 точки, Лубе се справи с Падуа на Борис Начев в Италия
Супер Алекс Николов с 16 точки, Лубе се справи с Падуа на Борис Начев в Италия

В следващия 20-и кръг Атанасов и компания са отново домакини, но на коравия тим на Милано, докато Падуа ще гостува на Кунео. Срещите следващата неделя (22 февруари) съответно от 20,00 и 19,00 часа българско време.

Мартин Атанасов игра стабилно цял мач за Монца и стана втори по резултатност с 12 точки (2 блока, 1 ас, 60% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +7) за успеха.

Жасмин Величков пък така и не се появи в игра.

Най-полезен за домакините бе Диего Фраскио с 19 точки (2 блока 2 аса и 68% ефективност в атака - +9) за победата и впоследствие бе избран за MVP на мача.

От друга страна Борис Начев изигра първи цял мач за Падуа като титуляр и се отчете с 3 точки (38% ефективност в атака).

Единственият с двуцифров актив за гостите беше Матиа Ориоли с 10 точки (59% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - -1).

Снимки: legavolley.it

