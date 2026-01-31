Популярни
Вход / Регистрирай се
Мартин Атанасов и Монца взеха "българското" дерби срещу Гротадзолина и Татаров

  • 31 яну 2026 | 20:58
Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) записаха едва 6-а победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим надигра категорично като гост Юаса Батери (Гротадзолина), с Георги Татаров и Илия Петков в състава, с 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) в изтеглен мач от 19-ия кръг, игран тази вечер в "Пала Савели".

По този начин Монца остава твърдо на 8-о място във временното класиране с 6 победи, 13 загуби и 19 точки. Татаров, Петков и съотборниците им пък продължават да са на последната 12-а позиция с едва 1 победа, 18 загуби и 5 точки в актива си.

В следващия 20-и кръг Атанасов и компания са домакини на Падуа, с Борис Начев, докато Гротадзолина ще гостува на шампиона Итас (Тренто). Срещите са съответно в събота (14 февруари) от 19,00 часа и в неделя (15 февруари) от 18,00 часа българско време.

Мартин Атанасов изигра стабилен мач за Монца и стана втори по резултатност с 14 точки (1 блок, 1 ас, 63% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +5) за успеха.

Жасмин Величков пък така и не се появи в игра и остана на резервната скамейка.

Най-полезен за Монца стана Ерик Рьорс с 15 точки (1 блок, 2 ас, 75% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +11) за успеха.

От друга страна Георги Татаров също игра цял мач за Гротадзолина и се отчете с 9 точки (1 блок, 44% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -1).

С точка повече завърши Джулио Магалини (1 ас, 38% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - -3).

Илия Петков за пореден път остана резерва за домакините.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 0:3 (20:25, 18:25, 19:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 1, Амир Голзадех 5, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 9, Джулио Магалини 10, Драган Станкович 2, Марко Пелакани 7 - Андреа Маркизио-либеро (Микеле Федрици 4)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Кристиан Падар 13, МАРТИН АТАНАСОВ 14, Ерик Рьорс 15, Леандро Моска 4, Томас Берета 10 - Леонардо Сканферла-либеро (Диего Фраскио, Ейдън Найп, Николо Мапели)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it

