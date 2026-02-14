41-годишният Кристиано се завърна с пореден гол за нова победа на Ал-Насър

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо се завърна подобаващо за тима след прекратяването на своята стачка, заради която пропусна три мача във всички турнири. Днес португалецът отбеляза първия си гол на 41-годишна възраст за победата на “жълто-сините” с 2:0 като гости на Ал-Фатех в мач от 21-вия кръг на саудитския елит.

Именно Роналдо откри резултата, като това стана в 18-ата минута. Тогава Садио Мане центрира топката към капитана, който с удар от движение отбеляза своя 962-ри гол в професионалната си кариера.

Другият гол беше отбелязан в 78-ата минута, когато резервата Айман Яхия се разписа със страхотно воле след асистенция на Кингсли Коман.

Преди това пък попадение на Мохамед Симакан след корнер беше отменено вследствие на много дълъг преглед с ВАР в 58-ата минута заради негова засада.

След осмата си поредна победа във всички турнири Ал-Насър се завърна на второто място в първенството с актив от 52 точки или само на една от лидера Ал-Хилал. Ал-Фатех пък остана на десетата позиция с 24 пункта, като не е спечелил нито един от последните си седем мача.