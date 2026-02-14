Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. 41-годишният Кристиано се завърна с пореден гол за нова победа на Ал-Насър

41-годишният Кристиано се завърна с пореден гол за нова победа на Ал-Насър

  • 14 фев 2026 | 21:53
  • 1171
  • 1
41-годишният Кристиано се завърна с пореден гол за нова победа на Ал-Насър

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо се завърна подобаващо за тима след прекратяването на своята стачка, заради която пропусна три мача във всички турнири. Днес португалецът отбеляза първия си гол на 41-годишна възраст за победата на “жълто-сините” с 2:0 като гости на Ал-Фатех в мач от 21-вия кръг на саудитския елит.

Именно Роналдо откри резултата, като това стана в 18-ата минута. Тогава Садио Мане центрира топката към капитана, който с удар от движение отбеляза своя 962-ри гол в професионалната си кариера.

Другият гол беше отбелязан в 78-ата минута, когато резервата Айман Яхия се разписа със страхотно воле след асистенция на Кингсли Коман.

Преди това пък попадение на Мохамед Симакан след корнер беше отменено вследствие на много дълъг преглед с ВАР в 58-ата минута заради негова засада.

След осмата си поредна победа във всички турнири Ал-Насър се завърна на второто място в първенството с актив от 52 точки или само на една от лидера Ал-Хилал. Ал-Фатех пък остана на десетата позиция с 24 пункта, като не е спечелил нито един от последните си седем мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

  • 14 фев 2026 | 21:35
  • 799
  • 0
Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

  • 14 фев 2026 | 21:33
  • 457
  • 0
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1338
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1891
  • 2
Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

  • 14 фев 2026 | 21:00
  • 439
  • 0
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3111
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 88595
  • 677
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 33016
  • 26
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 7826
  • 21
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3111
  • 3
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1338
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1891
  • 2