Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

Ива Иванова се класира за финала на сингъл на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка победи на полуфиналите Марго Маке (Франция) със 7:5, 1:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 45 минути.

Иванова пропиля ранен аванс от пробив в първия сет, но при 4:5 направи серия от три поредни гейма и със 7:5 поведе в резултата. Във втората част българката изостана с 0:3 и след 6:1 съперничката й изравни.

В решителния трети сет Иванова поведе с 5:2, а при 5:3 сервираше за спечелването на мача. Тя пропусна пет мачбола, но от шестата си възможност спечели срещата.

В спор за титлата утре Иванова ще се изправи срещу поставената под номер 7 в схемата Вероника Фалковска (Полша), която във втория кръг елиминира българката Йоана Константинова.

До момента Ива Иванова няма спечелена титла на сингъл от турнири на ITF при жените.

По-късно днес Йоана Константинова ще играе на финала на двойки в Монастир. 18-годишната българка и Оню Чой (Южна Корея) ще се изправят срещу първите поставени Сапфо Сакелариди (Гърция) и Радка Зелничкова (Словакия) в спор за трофея.

Снимки: Gettyimages