Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

Бившият национал на България за Купа "Дейвис" Димитър Кузманов се е срещнал с новия президент на БФ Тенис Иван Тиков и двамата са обсъдили възможности за развитие на българския тенис

"През изминалата седмица проведох среща с новия председател на нашата федерация г-н Тиков. Благодаря, че ме прие и заедно обсъдихме възможности за развитие на българския тенис, състезатели и треньори. Изслушах неговите виждания и стратегия за бъдещето на спорта ни. Пожелах му успех в това нелеко начинание. Той е човек, който ръководи успешно голям бизнес и се надявам да приложи този модел и в тениса", написа Кузманов в социалните мрежи.

Той е изявил желание да се завърне в национален отбор и да бъде от полза.

"През последните години федерацията ни постоянно беше в проблеми и напук на всичко състезатели успяваха да постигат резултати водени единствено от своята амбиция за успех и любов към спорта, без средства, без бази и подходяща среда. Заявих желанието си пред г-н Тиков, при положителна промяна и реализиране на идеи, да се завърна в национален отбор и да бъда от полза, както игрово така и с опит към младите ни надежди, които имат огромен потенциал. Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина. Само действията на новото ръководство ще покажат дали това би било възможно", добави пловдивчанинът.