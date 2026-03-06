Популярни
Лидия Енчева ще играе за титлата на сингъл на турнир във Франция

  • 6 март 2026 | 19:05
  • 134
  • 0
Лидия Енчева ще играе за титлата на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара

Поставената под номер 5 в схемата българка победи испанката Селия Сервиньо Руис с 3:6, 6:3, 6:0 за два часа и 11 минути на корта.

19-годишната Енчева загуби първия сет, но в следващите два доминираше изцяло, а в третата част не загуби нито един гейм и стигна до крайния успех.

В спор за титлата българката ще срещне четвъртата в схемата Яра Барташевич (Франция).

Енчева има една титла в кариерата си на сингъл от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), която спечели миналата година в Румъния.

През януари тя игра на финал в Египет, но там стана вицешампионка.

