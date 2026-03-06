Григор за мача си с Алкарас: Ако спечеля ще е чудесно

Българският тенисист Григор Димитров коментира предстоящия си мач срещу световния №1 Карлос Алкарас от Испания във втория кръг на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс (САЩ).

„Сега се опитвам да се фокусирам много повече върху това, което се случва от моята страна на корта. Ако спечеля - чудесно, ако загубя, това също е добре. Опитвам се да се придържам към тази философия през последните няколко години, особено след периоди, в които не можех да играя поради контузия. Не е тайна, че все още не съм в най-добрата си форма. Но ще се опитам да дам всичко от себе си и да се възползвам от шансовете си за победа, независимо кой е от другата страна на мрежата“, цитира думите на Димитров "Пунто де Брейк".

В първия кръг на турнира 34-годишният Димитров победи французина Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4.

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс